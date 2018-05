ABN Amro overweegt terugkopen delen RBS

De woordvoerder bevestigde uitspraken van minister Wouter Bos (Financiën) in de Britse krant Financial Times. "We kijken of ze er een prijs voor vragen, of dat ze het gewoon weg willen geven", zei Bos. "Maar er moeten geen automatismen zijn, zo van: zo was het vroeger, dus laten we het zo snel mogelijk terugnemen", aldus de minister.

Financial Times stelt dat ABN Amro en RBS hebben gesproken over de kwestie. Maar volgens de woordvoerder is er slechts sprake geweest van regulier overleg over de ontvlechting van ABN Amro.

Strategie

"Het terugkopen van delen van RBS is geen doel op zich. Maar als het past binnen de strategie zoals die in ontwikkeling is onder leiding van Gerrit Zalm en als in onderhandelingen een redelijke prijs betaald kan worden, dan kan dat tot de mogelijkheden behoren", aldus de woordvoerder.