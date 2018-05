Winstwaarschuwingen zetten Nikkei lager

De Nikkei-index verloor 1,5 procent en sloot op 7873,98 punten. Dat is een verlies van 120,07 punten. Ook elders in Azië was de stemming negatief. De Zuid-Koreaanse Kospi-index verloor 1,3 procent op 1146,95 punten en in Australië sloot de All Ordinaries met een verlies van 1 procent. In Hongkong stond de Hang Seng-index in de middaghandel op een verlies van 2,6 procent.

In Tokio waarschuwde elektronicafabrikant Hitachi (min 17 procent) voor een jaarverlies van omgerekend ruim 6,1 miljard euro. Panasonic (min 3,1 procent) volgde de branchegenoot naar beneden na geruchten dat het bedrijf later dit jaar een verlies van 3 miljard euro bekendmaakt.

Ook in de financiële sector was de malaise groot. Mizuho verloor 6,6 procent na een fors kwartaalverlies en sectorgenoot Mitsubishi UFJ raakte 4,9 procent kwijt.