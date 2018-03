Koersen in Europa blijven dalen

De AEX, de index van meest verhandelde fondsen in Amsterdam, sloot 1,06 punt (0,4 procent) lager op 260,74 punten. De MidKap-index zakte 8,03 punten (2,4 procent) tot 330,28 punten. De toonaangevende beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 1 tot 1,8 procent.

"De markten anticiperen op tegenvallende bedrijfsresultaten. Men is ook bang voor een nieuwe ronde afschrijvingen bij banken, onder meer wegens de verslechterende hypotheekportefeuilles", aldus Rob Koenders, handelaar bij Harmony Vermogensbeheer.

Cijfers

Ook een tegenvallend Brits macrocijfer, het handelstekort, zette de handel onder druk. "We krijgen continu slechte cijfers over ons heen", zei handelaar Cees Smit van Today's Beheer.

Het cijferseizoen begon maandag in Nederland met tegenvallende cijfers en nieuw banenverlies van de producent van printers en kopieermachines Océ. Ook in het buitenland beloofden de eerste cijfers weinig goeds.

Alcoa

De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa, die maandagavond in de Verenigde Staten als eerste de jaarcijfers publiceerde, stelde beleggers teleur met een verlies van ruim 1 miljard dollar in het vierde kwartaal. Het concern sleepte ook andere grondstofproducenten mee naar beneden. ArcelorMittal verloor dinsdag in Amsterdam 2,6 procent, terwijl ThyssenKrupp in Frankfurt 5,5 procent onderuit ging.

Dinsdag werden in Europa geen noemenswaardige cijfers bekendgemaakt. Aan het einde van de dag liepen de verliezen op de Europese beurzen iets terug. Dit kwam door een licht herstel op Wall Street, ingegeven door een herstel in de olieprijs en koopjesjagers. Na een aantal negatieve handelssessies sloegen zij hun slag.

Obama

Ook was er hoop dat aankomend president Barack Obama snel zal werken aan maatregelen om de banksector en de geldmarkt te versterken. Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve, pleitte hier donderdag voor in een toespraak aan de London School of Economics.

Verzekeraar Aegon was een van de grootste dalers in de AEX met een verlies van 5,4 procent. Financieel directeur Jos Streppel gaat met pensioen. Volgens Smit van Today's Beheer was dit echter niet de oorzaak van de koersval. "Dat zou juist positief moeten zijn. Streppel was een beetje een besmette man, knap dat hij zich altijd buiten alle problemen heeft weten te houden", aldus Smit.

ING

Volgens de handelaar verloren de Europese financials vooral terrein in navolging van de stevige koersdalingen van de banken en verzekeraars op Wall Street maandag. ING (min 5,7 procent) bungelde onderaan bij de grote fondsen.

Fortis ging echter tegen de trend in. Het aandeel schoot liefst 15 procent omhoog tot 1,49 euro. Maandag maakte Fortis ook al een sprong van 12 procent. Er gaan geruchten dat de Belgische overheid een bod wil uitbrengen op onderdelen van de voormalige bankverzekeraar.

Shell

Oliemaatschappij Shell steeg 0,7 procent, dankzij herstel van de olieprijs. Deze steeg met 3,8 procent tot 39 dollar. De olieprijs vertoonde de laatste dagen juist een dalende lijn, vanwege zorgen over de economische malaise.

Op de valutamarkt noteerde de euro 1,3210 dollar tegen 1,3350 dollar bij het slot van de Europese beurzen maandag.