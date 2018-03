Huur studentenkamer stijgt 7 procent

Met 12,7 procent was de huurstijging in Haarlem het sterkst, ook in Den Bosch was die hoog (12,2). Alleen in Breda bleven de huurprijzen gelijk. Van de grootste 'studentensteden' was de stijging van de huurprijs in Maastricht het grootst. De prijs komt dit jaar uit op 317 euro, dat is 9,3 procent meer.

Volgens het onderzoek is het aanbod van kamers het afgelopen jaar met 21,6 procent toegenomen. Vorige maand werden er 6813 kamers aangeboden. Kamernet.nl, eind 1999 opgericht, afficheert zich als de grootste kamerwebsite van Nederland. Huurders en verhuurders hebben rechtstreeks contact met elkaar.