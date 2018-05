'Oekraïne tekent overeenkomst' (video)

"Een delegatie van Gazprom heeft vanmorgen onderhandeld in Kiev. Dat heeft ertoe geleid dat Oekraïne de overeenkomst heeft getekend, zonder verdere voorwaarden te stellen", aldus Gazprom in een verklaring.

"Als Kiev het akkoord werkelijk heeft ondertekend dan kan Gazprom het gastransport naar Europa weer hervatten", stelde Dimitri Peskov, de woordvoerder van de Russische premier Vladimir Poetin, in een reactie. "Gazprom en Rusland willen het transport naar Europa zeer graag weer op gang brengen, maar dat zal wel enige tijd duren."

Gastransport

Met het akkoord kan het gastransport van Rusland naar Europa worden hervat, maar het conflict tussen Rusland en Oekraïne is er nog niet mee opgelost. Hiervoor moeten Gazprom en het Oekraïense gasbedrijf Naftogaz eerst overeenstemming zien te bereiken over de gasprijs die Oekraïne dit jaar moet betalen en over de vermeende schulden die de Oekraïners zouden hebben op vroegere gasleveranties.

Peskov wilde niet ingaan op de precieze hoogte van de Oekraïense schuld. Wel stelde hij dat Rusland nu een volledig marktconforme prijs eist van Oekraïne. "Zonder de voordelen die we eind december nog boden."

Spoedberaad

De baas van Gazprom, Alexei Miller, is maandag naar Brussel gereisd voor overleg met Europese ministers van Energie. Voor aanvang van het spoedberaad gaf minister Martin Riman van huidig EU-voorzitter Tjechië aan dat volgens hem nu aan alle Russische eisen is voldaan. "Er is geen enkele reden meer voor Rusland om nog te treuzelen met het opendraaien van de gaskraan", aldus Riman tegen journalisten. Hij verwacht dan ook dat de ministers Rusland maandagmiddag zullen oproepen de gastoevoer te hervatten.

Rusland en Oekraïne sloten zondag ook al een akkoord over Europese waarnemers die in Oekraïne gaan toezien op het gastransport tussen Rusland en Europa. Moskou wees dit akkoord echter van de hand omdat de Oekraïners er handgeschreven commentaar aan zouden hebben toegevoegd.