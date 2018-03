Spaarmarkt nog flink in beweging

Dit blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal haalden spaarders voor bijna 48 miljard euro van hun rekeningen. Tegelijkertijd deden zij voor 48,4 miljard euro aan nieuwe stortingen.In oktober, de maand dat de IJslandse bank Icesave ten onder ging, werd ongeveer een kwart van alle Nederlandse spaartegoeden verplaatst. Eveneens in oktober moest de bankverzekeraar Fortis door de Nederlandse en Belgische overheden van de ondergang worden gered.

"November was wat rustiger dan de turbulente maand oktober. Maar nog steeds kun je stellen dat er veel beweging is geweest", zei CBS-econoom Michiel Vergeer in een toelichting.

In november steeg de totale omvang van de Nederlandse spaarmarkt naar 247,3 miljard euro, van 246,7 miljard euro in oktober. De totale spaargelden benaderden daarmee het recordniveau in augustus van 247,5 miljard euro.

Nog altijd stijgt het bedrag dat op spaarrekeningen met een vaste looptijd staat. In november ging het om 95 miljard euro, tegen 93 miljard in de maand ervoor. In oktober 2007 was dat nog maar 55 miljard euro.

Deposito's met een vaste looptijd geven doorgaans een hogere rente dan spaarrekeningen waarvan de tegoeden direct opeisbaar zijn. Vergeer: "Alles wijst erop dat consumenten zich veel bewuster zijn geworden van de ontwikkeling van de rente op spaarproducten."