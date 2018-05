Handelsoverschot China 290 miljard dollar in 2008

Het handelsoverschot is het verschil tussen wat een land uitvoert en invoert. Als er meer wordt geëxporteerd is er sprake van een overschot. Bij China is dat al jaren het geval, tot ongenoegen van met name de Verenigde Staten. Dat land wil dat de onderlinge handel meer in evenwicht komt.

Het groeitempo van het handelsoverschot is minder groot dan in 2007, toen de stijging nog ongeveer 48 procent bedroeg ten opzichte van 2006. Volgens Xinhua neemt de groeisnelheid van het overschot af door de krimpende buitenlandse vraag als gevolg van de financiële crisis. Waarschijnlijk zal deze trend de komende tijd doorzetten, aldus het persbureau.

In december komt het overschot op ongeveer 34 miljard dollar, aangezien eerder bekend werd dat in de eerste elf maanden voor 256 miljard dollar meer werd uitgevoerd dan ingevoerd. In totaal handelde China in 2008 voor een bedrag van 2,55 biljoen dollar met het buitenland.