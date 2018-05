E-commerce profiteert van de recessie

De e-commerce sector kent sinds de economische teruggang een opleving. Er komen steeds meer webwinkels, en ook de online bestedingen van consumenten nemen toe. Met Sinterklaas haalden de digitale winkels 30 procent meer omzet binnen dan vorig jaar. Open source oplossingen kunnen veel besparingen opleveren. Maar ook de e-commerce zal klappen gaan krijgen.

Durk Jan de Bruijn verkoopt met Mijnwinkel.nl webwinkelsystemen op maat. 'We hebben topmaanden achter de rug', zegt de oprichter van startpagina. 'Er is bij ons absoluut meer belangstelling sinds het begin van de kredietcrisis.' Dit komt volgens hem doordat het runnen van een webwinkel relatief eenvoudig is en weinig investeringen vergt.

Gratis

De Bruijns bedrijf gebruikt tegenwoordig intern de gratis e-mail dienst Gmail in plaats van betaalde accounts. En open source wordt steeds belangrijker, zegt ook Martijn Hoogeveen van iMerge, ook een aanbieder van webwinkelconcepten.

In eerste instantie bood Hoogeveen betaalde e-commerce oplossingen bij zijn klanten aan, maar hij is meer en meer overgestapt op open source software. 'De traditionele terughoudendheid van corporate bedrijven en beursgenoteerde fondsen met betrekking tot open oplossingen is in recessielanden volledig weggesmolten', zegt hij.

E-commerce is volgens Hoogeveen voor traditionele ketens dé manier om teruglopende verkopen in de fysieke winkel op te vangen. 'Investeren in de backoffice om meer met minder mensen te kunnen doen is in een recessie cruciaal', zegt hij. De prijsconcurrentie is hierbij van ondergeschikt belang. 'De meeste bedrijven in de top 100 van online winkeliers zijn geen prijsvechters meer, maar onderscheiden zich door service en informatie.'

Afhaalketen

Wel blijft het altijd belangrijk dat mensen zeker bij duurdere producten deze op een vaste locatie kunnen afhalen, zegt Hoogeveen. 'Voor duurdere, draagbare producten is betalen-bij-afhalen via een soort afhaalketen belangrijk. Onze ervaring bij een ex-dochter bedrijf was dat twee afhaalpunten verantwoordelijk waren voor 40 tot procent van de omzet.'

Door fraude ervaringen van consumenten zijn de mensen voorzichtiger. In november bleek nog dat Zembla op relatief eenvoudige wijze gestolen creditcardgegevens kon verkrijgen.

Het winkellandschap in de binnensteden is volgens de eigenaar van iMerge aan het veranderen. Wijnand Jongen van brancheorganisatie Thuiswinkel.org beaamt dit. Vooral op het gebied van kleding, restaurants en funshoppen neemt het winkelaanbod volgens hem toe. 'Er komen minder elektronicawinkels, maar daar krijg je weer andere winkels voor in de plaats. Dat hoort bij de conjunctuur', meent hij.

Pakket

Wie vandaag de dag een pakket ontvangt, moet hiervoor nog steeds de hele dag thuisblijven. Bij geen gehoor gaat de bestelling naar het postkantoor waar de consument het twee dagen later op kan halen.

iMerge directeur Martijn Hoogeveen onderstreept dat dit bezorgsysteem hopeloos verouderd is. 'Dat is al sinds het begin van e-commerce in 1998 een probleem. De afhaalconcepten als Kiala met sigarenwinkels waren goed bedoeld, maar onvoldoende volwassen.'

'Wat beter zou zijn is dat je per wijk een afhaalpunt krijgt, waar je het product op het goede moment kan afhalen', zegt e-commerce deskundige en trendwatcher Richard Lamb. Durk Jan de Bruijn van Mijnwinkel.nl vind de rit naar het postkantoor geen probleem. 'Dan weet ik wel zeker dat het er ligt. In een fysieke winkel is dat nog maar de vraag.'

Aantrekkelijk

Door de lage kosten is het in tijden van recessie aantrekkelijk om een webwinkel te beginnen

Toch zal ook de digitale winkelsector de dans niet ontspringen, denkt directeur Wijnand Jongen van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. 'Je hoort van mij geen klaagzang dat bedrijven failliet gaan. In de echte wereld gebeurt dat ook.' Met name de kleinere webwinkels kunnen volgens hem in de problemen komen doordat de bank ze minder snel geld geeft.

Desondanks verwacht Jongen dat e-commerce als grote winnaar uit de bus komt van deze crisis. 'De groei zal volgend jaar substantieel zijn. Ik verwacht dat de omzet met 20 procent stijgt.'