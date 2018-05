Prijzen industrie eurozone verder omlaag

Deze daling is vooral te danken aan de lagere energieprijzen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

Analisten gepolst door persbureau Reuters dachten dat de prijzen in de industrie in de eurozone met 0,3 procent zouden dalen. Op jaarbasis was sprake van een prijsstijging van 6,3 procent. Hier werd door analisten gerekend op een toename met 7 procent.

Griekenland

In september gingen de producentenprijzen op maandbasis nog met een herziene 0,3 procent omlaag. Op jaarbasis stegen ze die maand met 7,9 procent.

Het is de derde maand op rij dat de industriële producentenprijzen in de vijftien eurolanden dalen. De energieprijzen gingen in oktober met 2 procent omlaag ten opzichte van september. Van de eurolanden gingen de producentenprijzen het sterkst omlaag in Griekenland (min 2,8 procent). In Nederland daalden ze met 1,2 procent.