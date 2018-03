Europese beurzen trappen op de rem

De belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, de AEX, sloot met 245,84 punten op nagenoeg hetzelfde niveau als een dag eerder. De MidKap-index leverde 1,3 procent (4,21 punten) in en sloot op 314,23 punten.

De beurs in Londen boekte een verlies van 0,1 procent. Frankfurt eindigde met een winst van 0,1 procent nipt in de plus, Parijs noteerde een winst van 1,2 procent.

AEX

Maandag sloot de AEX nog ruim 10 procent hoger. Ook in de rest van Europa en op Wall Street schoten de beursindices, onder meer dankzij de reddingsplannen voor de Amerikaanse bank Citigroup en economische stimuleringsmaatregelen in Europa en de VS, omhoog.

Volgens handelaren zijn de lage waarderingen van aandelen ook reden voor beleggers om weer in aandelen te stappen. "Er staan op dit moment zoveel fondsen genoteerd tegen weggeefprijzen. De huidige waarderingen zijn nog nooit eerder voorgekomen", zei beursstrateeg Michel van der Stee van Van Lanschot.

AXA

De Europese beurzen verloren dinsdagochtend terrein, onder meer door een winstalarm van het Franse AXA, een van de grootste verzekeraars in Europa. AXA verloor in Parijs uiteindelijk 5,5 procent van zijn waarde. In Amsterdam leverde bankverzekeraar ING eveneens 5,5 procent in.

Ook het Brits-Australische mijnbouwconcern BHP Billiton zorgde voor een domper. Het concern trok zijn overnamebod op branchegenoot Rio Tinto in door de verslechterende marktcondities en de onrust op de financiƫle markten. Het aandeel Rio Tinto donderde op de Londense beurs met bijna 37 procent in elkaar. Beleggers in BHP Billiton haalden daarentegen opgelucht adem, het aandeel maakte een sprong van ruim 7 procent.

ArcelorMittal

Ook voor het staalconcern ArcelorMittal was het afketsen van de overname goed nieuws. De deal zou ArcelorMittal met een enorme concurrent hebben opgezadeld, die een grote invloed op de metaalprijzen had kunnen uitoefenen. Het aandeel ArcelorMittal maakte een sprong van 6,8 procent en was daarmee de koploper van de AEX.

Het elektronicaconcern Philips schommelde gedurende de dag tussen winst en verlies en eindigde uiteindelijk 1,9 procent in de min. Het bedrijf had onder meer last van een verkoopadvies van Royal Bank of Scotland.

Ordina

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak was automatiseerder Ordina verreweg de grootste verliezer met een ruim 15 procent lagere aandelenkoers. Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verlaagd wegens moeilijke marktomstandigheden.

Aan het einde van de Europese handelsdag kostte een euro op de valutamarkt 1,3030 dollar. Een dag eerder was de munt 1,2860 dollar waard. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie daalde met 5,5 procent tot 51,45 dollar.