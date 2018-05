TUI maakt vliegvakanties duurder

Zaterdag presenteerde directeur Volker Böttcher van TUI Duitsland het nieuwe Duitse zomerprogramma van de reisorganisatie.

In Duitsland gaan de prijzen met 4 procent omhoog in vergelijking met de prijzen van afgelopen zomer, zo stelde Böttcher. "De vakantiebranche staat voor een moeilijk jaar in 2009", aldus de topman.

Zomerbrochures

Voor Nederland zijn nog geen cijfers bekend, maar ook daar is de verwachting dat de prijzen zullen stijgen. "De situatie zal niet veel verschillen met wat er in Duitsland gebeurt", aldus een woordvoerder van de Nederlandse tak. "De verschillende landen maken gebruik van hetzelfde type hotel en vlucht." Definitieve cijfers zijn pas begin december bekend. Dan komen de nieuwe zomerbrochures in ons land uit.