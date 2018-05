Wereldwijde terugloop luchtvervoer

Dat maakte de internationale brancheorganisatie IATA vrijdag bekend. Voorzitter Giovanni Bisignani van de IATA noemde de daling met bijna 3 procent alarmerend.

De laatste keer dat het aantal vervoerde passagiers wereldwijd afnam was in 2003, toen een uitbraak van de longziekte SARS in Aziƫ de luchtvaart parten speelde. Uit de cijfers van de IATA bleek verder dat het vrachtvervoer in september met 7,7 procent is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de scherpste daling sinds 2001.

"De crisis in de luchtvaartsector verdiept zich, net als de crisis in de wereldeconomie", zei Bisignani. Hij pleitte opnieuw voor versoepeling van de strenge regels die gelden voor grensoverschrijdende fusies en overnames in de luchtvaartbranche. Die weerhouden vliegmaatschappijen volgens de IATA-topman van maatregelen die hen kunnen helpen de huidige crisis te overleven.