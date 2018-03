Rest Fortis naar BNP Paribas

Dat hebben de Belgische regering, BNP Paribas en Fortis maandagmorgen vroeg laten weten. "Als gevolg van deze maatregelen zal een vooraanstaande Europese bank, BNP Paribas, ervoor zorgen dat Fortis Bank Belgium kan blijven voortbestaan en zich verder kan ontwikkelen, en dit samen met de Belgische overheid", aldus de Belgische regering.

De Belgische staat verwerft via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij eerst 99,3 procent van Fortis Bank België voor een bedrag van 4,7 miljard euro, waarna het 75 procent aan de Franse bank afstaat tegen nieuwe door BNP Paribas uit te geven aandelen ter waarde van 8,25 miljard euro.

Door de operatie wordt de Belgische staat met ruim 11 procent de grootste aandeelhouder van de Franse bank. Ze krijgt ook twee bestuurders.

Aandeelhouders

Volgens de Belgische regering is ook gezorgd voor een billijke oplossing voor de belangen van de kleine aandeelhouders. Ten gevolge van deze operaties behoudt de Fortis-groep Fortis Insurance International en behoudt ze eveneens 66 procent in de vennootschap waarin de gestructureerde producten worden aangehouden. Bovendien krijgt de Fortis-groep de opbrengst uit de verkoop van Fortis Insurance Netherland en Fortis Insurance Belgium.

De Belgische en Luxemburgse regering waren het hele weekeinde al in touw met Fortis omdat ze vreesden voor een val van de aandelenkoers maandag bij de opening van de handel en spaarders die hun geld komen opeisen. Uitspraken van minister Wouter Bos (Financiën) dat hij de gezonde delen van Fortis heeft overgenomen, hebben daar volgens de Belgen aan bijgedragen. Afgelopen vrijdag nam de Nederlandse overheid de Nederlandse werkmaatschappijen van Fortis over voor 16,8 miljard euro.

Win-win situatie

Nederland ziet, aldus een reactie van Balkenende en Bos maandag, de nieuwe verbintenis tussen de Fortis-groep en BNP Paribas als "een belangrijke stap bij de verdere stabilisering van het financiële stelsel". "Al met al is er in de hectische omstandigheden die financiële markten op dit moment kenmerken sprake van een win-win situatie voor alle betrokken partijen , aldus Balkenende en Bos.

BNP Paribas wordt met deze overname de grootste bank in de eurozone in termen van banktegoeden. Voor een bedrag van in totaal 14,5 miljard euro krijgt BNP Paribas er 3,3 miljoen klanten bij in België en Luxemburg en bijna 1500 kantoren in verscheidene Europese landen.