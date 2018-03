Elektrische auto middelpunt autoshow Parijs

Het voorwerk voor elektrische aandrijving wordt gedaan door kleine pioniers. Een van die bedrijven is Tesla Motors uit Californië. Hun elektrische open sportauto, de Roadster, is namelijk al te koop en in productie.

In het Britse Hethel lopen elke week tien Roadsters van de band, en vanaf volgend jaar moeten dat er al veertig zijn. Tesla claimt 1200 aanbetalingen te hebben voor de sportauto en in mei ontvangen de eerste Europese kopers hun elektrische bolide. De Roadster kost in Europa ongeveer 100.000 euro, maar Tesla is al bezig met de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven vierdeurs sedan, voorlopig 'Model S' genoemd, die de helft van dat bedrag kost.



Chevrolet debuteert in Parijs de Cruze (Foto: Readershouse)

Hybride

De grote Europese autofabrikanten zetten voorlopig nog in op de hybride auto, die een verbrandingsmotor en een elektromotor combineert. De Franse merken Peugeot, Citroën en Renault presenteren in Parijs ieder een extravagante conceptcar met een dieselmotor die wordt ondersteund door een elektromotor. Ook terreinautofabrikant Land Rover laat zo'n dieselhybride als studiemodel zien. Saab koppelt de elektromotor aan een verbrandingsmotor die bio-ethanol gebruikt. Deze brandstof is in thuisland Zweden zeer populair.

Mercedes

Mercedes-Benz heeft al een reeks hybrides klaar voor productie. De eerste daarvan is de S 400 BlueHybrid, die in juni 2009 te koop is. Het is in vaktermen een 'milde hybride': de Mercedes kan namelijk niet op de elektromotor alleen rijden. De extra motor dient puur ter ondersteuning van de benzinemotor en dat leidt tot een verbruik dat 20 procent lager ligt dan dat van het standaardmodel.

Pas op de middellange termijn komt de techniek beschikbaar voor compactere (en goedkopere) modellen. Concurrent BMW komt met een vergelijkbaar concept in de vorm van een hybride 7-Serie.

Honda

Honda presenteert in Parijs de Insight, een goedkope hybride gezinsauto. Als deze auto in 2009 te koop is, zou hij minder moeten kosten dan de huidige hybrides zoals de Honda Civic Hybrid en de Toyota Prius, die gemiddeld 25.000 euro kosten. Toyota toont een studie naar de opvolger van de hybride terreinauto van zijn luxemerk Lexus. De Koreaanse fabrikanten Kia en Hyundai tonen elk een hybride op basis van bestaande modellen.

Chevrolet

Het Amerikaanse General Motors laat in Parijs de productieversie van de nieuwe hybride Chevrolet Volt aan het Europese publiek zien. In Europa zou de elektromotor van de Volt worden gecombineerd met een diesel in plaats van een benzinemotor. De Volt komt waarschijnlijk op de Europese markt uit onder het merk Opel.