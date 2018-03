'Snelheid reddingsplan VS bepalend voor Nederland'

"Ingrijpen moét, dat is evident", aldus de aanstaande bestuursvoorzitter van PricewaterhouseCooupers (PwC) Robert Swaak in een vraaggesprek met het ANP.

De 47-jarige Swaak begint volgende week woensdag als hoogste man van PwC in Nederland. PricewaterhouseCoopers behoort tot de zogenoemde 'big-4', ofwel de vier grootste accountancyfirma's ter wereld. De firma's controleren de boeken van veruit de meeste grote beursgenoteerde concerns ter wereld en voorzien hen van advies bij lastige zakelijke of juridische vraagstukken.

Onzekerheid

De benoeming van Swaak komt op een moment dat de internationale zakenwereld, en met name de financiële sector, de adem inhoudt. Grote Amerikaanse banken vallen om en er heerst grote onzekerheid of de Amerikaanse regering steun krijgt voor een plan om de staat ter waarde van 700 miljard dollar besmette beleggingen over te laten nemen van noodlijdende banken.

Hoewel Swaak in het algemeen wat vraagtekens zet bij het overnemen van schulden door de staat, is er volgens hem sprake van een uitzonderlijke situatie. "Ingrijpen moét, dat is evident. Het zou goed zijn als de crisis een halt wordt toegeroepen daar waar hij is begonnen. De snelheid waarmee, is voor ons hier bepalend."

Verlies

Nederlandse banken hebben tot dusver een verlies geleden van 16 miljard euro als gevolg van de kredietcrisis. De teller voor de gehele financiële sector staat op ruim 500 miljard dollar. Dat is volgens de meest recente gegevens, die waarschijnlijk alweer zijn ingehaald door de realiteit.

Volgens Swaak blijft de schade in Nederland in andere sectoren dan de financiële tot nu toe relatief beperkt. Maar dat gevaar dreigt wel als de Amerikaanse economie verder afzwakt. "Want economieën zijn steeds meer met elkaar vervlochten", aldus Swaak. Alle gezaghebbende instituten rekenen inmiddels op een flinke afzwakking van de economische groei in Nederland in de komende jaren.

Leningen

Verder wijst Swaak op de eerste tekenen dat de onrust in de bankenwereld 'gewone' bedrijven raakt. "Je ziet het bij financieringsvraagstukken. Banken kijken langer naar verzoeken voor leningen", zegt de topman. Ook is geld lenen door de kredietcrisis de laatste tijd flink duurder geworden.

Geld aantrekken op de beurs is ook lastig, zo niet onmogelijk. Dat weet ook Swaak, die van 1994 tot 1996 in San Francisco Amerikaanse bedrijven adviseerde. "Destijds was een beursgang voor private ondernemingen het ultieme doel. Maar vandaag de dag ligt dat heel anders." Ondanks alle onrust en bedreigingen ging het PwC Nederland voor de wind in het afgelopen boekjaar.

Voor een deel komt dat doordat de kredietcrisis ironisch genoeg bij PwC de portemonnee spekt. Zo worden ze steeds vaker ingehuurd voor advies over hoe bedrijven hun kosten kunnen beheersen. En in de Verenigde Staten is de organisatie aan de slag gegaan als curator voor de omgevallen bank Lehman Brothers. "En dát is ook business", zegt Swaak.