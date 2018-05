Volkswagen wil productie Tiguan opvoeren

De directie van Volkswagen is momenteel in onderhandeling met de ondernemingsraad over aanpassing van de dienstroosters in Wolfsburg, zodat de productie daar omhoog kan. Dat meldt het Duitse autoblad Auto Motor und Sport.

In Nederland is de SUV van Volkswagen behoorlijk populair. Wie nu bijvoorbeeld bij Volkswagendealer Wittebrug in Den Haag een Tiguan bestelt, kan hem pas in februari of maart ophalen. Voor Vincent Descamps van Wittebrug is een verhoogde productie van de populaire SUV goed nieuws. "Dan hoeven klanten niet meer zo lang te wachten", aldus Descamps.