Herstel op Wall Street

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 32,73 punten, ofwel 0,3 procent, op 11.220,96 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 1242,31 punten. Alleen de Nasdaq-index bleef op een verlies staan, van 0,1 procent tot 2255,88 punten.

De opleving van de financiële fondsen kwam vrij plotseling. De beleggers die geld uit grondstoffen- en technologiefondsen hadden getrokken, besloten dat over te hevelen naar de financiële sector. Dit gebeurde in een erg beweeglijke handel. Volgens handelaren was er sprake van het afdekken van verliezen eerder deze week.

Lehman Brothers

Geruchten dat de investeringsmaatschappijen Blackstone en Kohlberg Kravis Roberts delen van Lehman Brothers willen overnemen, brachten ook wat fantasie op de markt.

Bank of America en AIG waren koploper in de Dow met een winst van 5,3 procent, gevolgd door JPMorgan Chase (4,5 procent) en Citigroup (4,2 procent). Ook technologiefondsen als Hewlett-Packard en Intel, die eerder deze week fors verloren door zorgen over de wereldwijde economische neergang, krabbelden wat op.

De grote winnaar in de IT-sector was SanDisk. Samsung liet vrijdag weten een bod te overwegen op deze producent van geheugenkaarten. Het aandeel spoot daardoor 30 procent omhoog.

Arbeisdmarkt

Wall Street was in mineur aan de handel begonnen nadat het Amerikaanse ministerie van Arbeid slechte cijfers over de arbeidsmarkt had bekendgemaakt. Het aantal banen in de Verenigde Staten is in augustus met 84.000 afgenomen. Daarmee belandde de werkloosheid op 6,1 procent van de beroepsbevolking, het hoogste niveau in bijna vijf jaar. Analisten rekenden op een banenverlies van 75.000. Het was bovendien een tegenvaller dat de krimp van het aantal banen in juni en juli groter uitviel dan eerder was gemeld.

De cijfers versterkten het gevoel onder de beleggers dat de Amerikaanse economie er nog steeds niet best voorstaat. Economische kopzorgen leidden donderdag al tot verliezen van 2 procent of meer voor de belangrijkste beursgraadmeters in New York.

Olie

Grondstoffondsen gaven meer terrein prijs door de verdere daling van de olieprijs. Op de termijnmarkt in New York werd een vat Amerikaanse ruwe olie 1,5 procent goedkoper op 106,23 dollar. Oliegigant ExxonMobil zag daardoor zijn beurskoers 0,7 procent dalen. Concurrent Chevron verloor 1,2 procent. Aluminiumproducent Alcoa daalde 0,9 procent.

Op de valutamarkt in New York daalde de koers van de euro. De Europese munteenheid kostte 1,4230 dollar, tegen 1,4265 dollar aan het einde van de Europese beurshandel.