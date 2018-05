Uitgaven voor geneesmiddelen stijgen minder sterk

Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over het gebruik van medicijnen en hulpmiddelen in Nederland.

In 2008 zijn de totale uitgaven aan geneesmiddelen 5,2 miljard euro. In 2009 stijgen ze vermoedelijk naar 5,4 miljard euro. Dat is 4,3 procent meer dan in 2008. De geringere kostenstijging dit jaar en volgend jaar in vergelijking met 2007 is te danken aan de uitbreiding van het zogeheten preferentiebeleid. Verzekeraars vergoeden van een groot aantal geneesmiddelen met dezelfde samenstelling of werkzame stof alleen de goedkoopste variant.

Top drie

Het aandeel van nieuwe geneesmiddelen in de totale kosten is van 0,4 procent in 2000 gestegen tot 20 procent in 2008. Onder zulke medicijnen verstaat de CVZ middelen die sinds 2000 op de markt verschenen. De top drie van dure middelen bestaat uit een medicijn tegen reumatoïde artritis, een geneesmiddel voor patiënten met de chronische longziekte COPD en een middel voor de behandeling van aandoeningen die met maagzuur te maken hebben.

Aan hulpmiddelen werd in 2007 5 procent meer uitgegeven dan in 2006. De totale kosten waren 1,2 miljard euro. Vorig jaar deden bijna 2,2 miljoen mensen een beroep op hulpmiddelenzorg. Slechts 1 procent van de verzekerden is verantwoordelijk voor 52 procent van de totale uitgaven aan hulpmiddelen. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de verzekerden meer hulpmiddelen nodig hebben.