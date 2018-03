'Blu-ray over twee jaar massaproduct'

Dit zei Frank Simonis, namens Philips de belangrijkste pleitbezorger van Blu-ray, op de elektronicabeurs IFA in Berlijn. "We zitten nu in een fase waarin de echte filmliefhebbers met collecties van honderd tot driehonderd films de overstap maken. Daarna is de massa aan de beurt."

Blu-ray is een van de belangrijkste onderwerpen op de IFA, waar elektronicaconcerns tot en met woensdag hun nieuwste snufjes tonen. Fabrikanten beloven er met meer Blu-ray-spelers op de markt te komen die de technologie hebben ingebouwd. Filmstudio's willen kijkers overtuigen door meer extra's te bieden bij hun films. Een deel daarvan kan via internet worden opgehaald.

Internet

Volgens Simonis is de toevoeging van internet van groot belang voor Blu-ray. "Consumenten kunnen nu heel gemakkelijk een connectie maken tussen hun tv en het internet. Dit opent ook de weg naar andere informatieve toepassingen."

De eerste Blu-ray-speler werd in het najaar van 2006 in Nederland geïntroduceerd. De verkoop kwam pas een half jaar later op gang met de komst van de spelcomputer Playstation 3 (PS3) van Sony, waarin de technologie is verwerkt. Sinds dit voorjaar heeft Blu-ray het rijk alleen, omdat Toshiba bij gebrek aan succes besloot te stoppen met de concurrerende standaard HD DVD.

De consument blijft echter afwachtend. Het overgrote deel van de 300.000 Blu-ray-spelers die tot dusver in de Benelux zijn verkocht, bestaat uit PS3-apparaten. Nu is het beurt aan andere fabrikanten van consumentenelektronica om met spelers te komen die de consument verleiden de overstap te maken, stelt Simonis.

Promotie

Met behulp van de blauwelasertechnologie kunnen filmstudio's veel meer informatie opslaan op een schijfje, waardoor de beelden en het geluid van materiaal indrukwekkender worden. Sony grijpt later dit jaar de komst van de nieuwe James Bond-film aan om Blu-ray te promoten. Walt Disney hoopt te scoren met een heruitgave van klassiekers als Doornroosje en Sneeuwwitje.

Op de IFA-beurs waren ook kritische geluiden te horen. Filmstudio Warner vindt bijvoorbeeld dat Blu-ray nog altijd te veel steunt op de verkoop van de PS3, terwijl bekend is dat bezitters van een spelcomputer minder films kopen dan die van een dvd-speler. Pas in 2010 zal het deel van PS3 in de totale verkoop van Blu-ray-apparaten zijn teruggedrongen tot de helft, zei marketingbaas Monica Juniel.

Ook winkeliers doen nog te weinig aan promotie, verklaarde Juniel. Volgens Simonis neemt de interesse wel toe. "Zij zien ook dat de winstmarges aantrekkelijk zijn." Om consumenten in aanraking te laten komen met Blu-ray gaan videotheken spelers verhuren. Dit gebeurde ook na de introductie van de eerste videospelers in de jaren zeventig en de eerste dvd-spelers in de jaren negentig van de vorige eeuw.