Dell drukt stemming Wall Street

Na twee positieve handelsdagen op rij sloot de toonaangevende Dow-Jonesindex vrijdag op 11.543,96 punten, een verlies van 171,22 punten ofwel 1,5 procent. Ook de breed samengestelde S&P 500 verloor fors. De index eindigde 17,84 punten lager (1,4 procent) lager op 1282,84 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een stand van 2367,52 punten, 44,12 punten ofwel 1,8 procent lager dan de slotstand van donderdag.

Het aandeel Dell duikelde vrijdag met bijna 14 procent omlaag. De computerfabrikant presenteerde donderdag nabeurs tegenvallende winstcijfers over het tweede kwartaal. Volgens Dell spenderen bedrijven wereldwijd minder in technologie. Beleggers vrezen dat dit niet alleen bij de op een na grootste computerfabrikant speelt, maar voor de gehele technologiesector geldt.

IBM

In het kielzog van Dell daalde het aandeel van rivaal IBM met ruim 2 procent. De technologie-aandelen stonden verder onder druk door chipmaker Marvell Technology, die terughoudend is met de verwachtingen voor het derde kwartaal. Het aandeel werd 4 procent minder waard.

"De markt is gewoon erg fragiel. Als een niet-financiƫle onderneming tegenvallende resultaten bekendmaakt, dan verstoort dat de markt", aldus een vermogensbeheerder uit Pennsylvania.

Labor Day

Beleggers kregen behalve Dell tegenvallende macrocijfers te verwerken daags voor het lange weekend. Maandag houdt Wall Street de deuren gesloten wegens de viering van Labor Day, een feestdag in de Verenigde Staten ter ere van arbeiders, gehouden op de eerste maandag van september.

Het persoonlijk inkomen in de Verenigde Staten is in juli sterker gedaald dan verwacht. De consumptie groeide mede hierdoor minder snel dan in juni. De daling van het gemiddeld inkomen uit werk, rente en vermogen in juli was de sterkste daling sinds augustus 2005. Toen waren het de gevolgen van de orkaan Katrina die erin hakten.

Gustav

De olieproductie in de voor de energiemaatschappijen belangrijke Golf van Mexico is vrijwel tot stilstand gekomen in afwachting van de komst van de tropische storm Gustav dit weekend. Hierdoor steeg de olieprijs aanvankelijk tot 118 dollar per vat. Hogere olieprijzen betekenen hogere kosten voor het bedrijfsleven. Inmiddels is de prijs weer gezakt tot een niveau van rond de 115 dollar per vat.

De euro noteerde 1,4666 dollar, vrijwel onveranderd ten opzichte van de stand aan het slot van de Europese aandelenhandel eerder op de dag.