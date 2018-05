Koers TNT onderuit na uitspraken UPS-bestuurder

Brutto gaf in een interview met persbureau Reuters aan dat een overname van TNT zou leiden tot een waardedaling van het aandeel UPS. Dit werd door beleggers opgevat als een ontkenning van pogingen van UPS om TNT over te nemen.

De Britse krant Sunday Telegraph meldde zondag dat de grootste post- en pakketbezorger in de Verenigde Staten een bod voorbereidt op zijn Nederlandse branchegenoot TNT. UPS zou 10 miljard euro over hebben voor TNT. Volgens de krant zou UPS TNT "informeel"' hebben benaderd.

TNT gaat niet in op speculaties in de markt, aldus een woordvoerder van het concern maandag.

FedEx

Vorige maand gingen er geruchten dat TNT met branchegenoot FedEx sprak over een overname. Daarop steeg de beurskoers van TNT met zo'n 30 procent. Toen The Wall Street Journal ruim een week later meldde dat de gesprekken tussen FedEx en TNT waren afgebroken, zakte de koers van TNT met zo'n 15 procent terug.

CVC

The Sunday Telegraph stelde dat UPS na de overname van TNT de postdivisie van het Nederlandse concern zou kunnen doorverkopen. Gedacht wordt daarbij aan een durfinvesteerder. CVC zou geïnteresseerd kunnen zijn omdat deze investeerder al belangen heeft in het Belgische postbedrijf De Post en in Post Danmark, een postbedrijf in Denemarken, aldus Sunday Telegraph.

Volgens de krant zou een overname van TNT UPS substantiële kostenvoordelen kunnen opleveren. Verder zou UPS via de acquisitie stevig voet kunnen zetten op Europese bodem. Het Amerikaanse bedrijf werkt de afgelopen jaren al langzaam aan het verbeteren van zijn positie in Europa.

Gecombineerd

Volgens Sunday Telegraph praten UPS en TNT over de toekomstige invulling van het bestuur van een gecombineerd concern. Het Amerikaanse bedrijf wordt geleid door Scott Davis, die sinds 1986 bij UPS werkt. De Nederlandse topbestuurder Ben Verwaayen, voormalig baas bij British Telecom, zit in de 'board' van UPS. TNT wordt sinds 2001 geleid door Peter Bakker.