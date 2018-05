Eigenaar SBS ziet winst dalen

Het Duitse mediabedrijf nam vorig jaar voor 3,3 miljard euro SBS Broadcasting over, waardoor het nu ook eigenaar is van de Nederlandse zenders SBS6, Net5 en Veronica. Door de overname van SBS Broadcasting steeg de omzet van ProSieben in het tweede kwartaal met 45 procent tot bijna 802 miljoen euro.

Vorige week vrijdag bleek dat de Telegraaf Media Groep (TMG), als gevolg van de verkoop van zijn aandelen SBS aan ProSieben, gedwongen is voor 377 miljoen euro een belang van 12 procent in het Duitse bedrijf te nemen. TMG verwacht door de verslechterde marktomstandigheden in de tweede helft van dit jaar ruim de helft van deze investering te moeten afschrijven.