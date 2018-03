Optiecontract valkuil voor Telegraaf Media Groep

De aanslag op de kas van TMG vloeit voort uit afspraken die het Amsterdamse mediabedrijf, bekend van dagblad De Telegraaf en roddelblad Privé, vorig jaar heeft gemaakt met de investeringsmaatschappijen KKR en Permira. TMG was toen nog aandeelhouder van het televisiebedrijf SBS Broadcasting, dat opging in ProSiebenSat1.

TMG verkocht voor 433 miljoen euro zijn belang van 20 procent in SBS Broadcasting en kreeg de mogelijkheid om een belang van 12 procent in het nieuwe televisiebedrijf te krijgen. TMG zou daar tussen 28,71 en 34,71 euro per aandeel voor moeten betalen.

Sindsdien is de koers van het aandeel ProSiebenSat1 in een vrije val geraakt. Een aandeel is nu nog maar 5,40 euro waard. Voor de directie van TMG voldoende reden om in juni dit jaar niet zelf te kiezen voor een optie om een belang in het Duitse mediaconcern te verwerven voor 34,71 euro per aandeel ProSiebenSat1, ofwel 455 miljoen euro.

De bal ligt nu bij KKR en Permira, die nog altijd per aandeel 28,71 euro, ofwel in totaal 377 miljoen euro kunnen vangen voor een deal met TMG. Zij kunnen de optie tussen 1 augustus tot en met 15 augustus verzilveren.

TMG boekte vorig jaar een recordwinst door de verkoop van zijn belang in SBS Broadcasting. Het concern heeft de verkoopopbrengst in kas gehouden in afwachting wat er met ProSiebenSat1 zou gebeuren.