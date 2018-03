Opperbeste stemming op Europese beurzen

Op het Damrak stortten handelaren zich gretig op aandelen ArcelorMittal. Voor de opening van de beurs publiceerde het concern veel beter dan verwachte kwartaalcijfers.

ArcelorMittal profiteerde van een aanhoudend sterke vraag en heeft zijn nettowinst in het tweede kwartaal van dit jaar ruimschoots verdubbeld. De fraaie cijfers leverden het staalconcern, het zwaarstwegende fonds in de AEX-index, een koerswinst op van 8,2 procent.

AEX

De AEX zelf eindigde op 404,39 punten. Dat betekent een winst van 9,29 punten, ofwel 2,4 procent. De MidKap, de index voor het middensegment, ging 10,19 punten (1,9 procent) vooruit naar 542,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen 1,0 tot 1,9 procent.

De aandelenkoersen gingen over de gehele linie omhoog. In Frankfurt liftte staalbedrijf ThyssenKrupp mee op de resultaten van ArcelorMittal. Het aandeel noteerde een plus van 7,8 procent.

Randstad

In Amsterdam werd uitzender Randstad ruim 3 procent meer waard, terwijl het chemieconcern DSM 1,8 procent er bij kreeg. Dinsdag ging dit fonds al 8 procent omhoog dankzij een gunstig kwartaalrapport.

Ook de verlenging van maatregelen van verschillende centrale banken om de financiële markten te ondersteunen, duwde de beurzen hoger. Financiële waarden in heel Europa gingen omhoog: ING, Barclays, Credit Suisse, Crédit Agricole kregen er tussen de 0,2 en 4,6 procent bij.

AkzoNobel

Het verf- en chemieconcern AkzoNobel herstelde nauwelijk, na de koersval van bijna 11 procent dinsdag. Het aandeel noteerde een plusje van 0,7 procent. Dinsdag maakte het concern tegenvallende resultaten en vooruitzichten bekend.

Aandelen Wolters Kluwer eindigden 1,2 procent hoger. Voorbeurs maakte het uitgeefconcern matige halfjaarcijfers en vooruitzichten bekend. Wolters Kluwer liet echter ook weten dat de marges bij de belangrijke Health-divisie de komende jaren zullen herstellen.

TomTom

TomTom was de grootste daler in de AEX met een min van 2,5 procent. Dat had te maken met een winstwaarschuwing van de Amerikaanse concurrent Garmin.

Siemens werd in Frankfurt 5,8 procent meer waard. Het Duitse technologieconcern heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar onverwacht sterke winstcijfers bekendgemaakt.

Olie

De olieprijs herstelde woensdagmiddag iets van de stevige daling van de afgelopen weken en stond op 122,25 dollar per vat (159 liter). Op de valutamarkt noteerde de euro 1,5555 dollar tegen 1,5585 dollar bij het slot van de effectenbeurzen in Europa dinsdag.