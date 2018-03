Garmin geeft winstwaarschuwing

Garmin boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 256,1 miljoen dollar. Een jaar eerder hield het bedrijf onder de streep 214,4 miljoen dollar over. De winst is hoger dan door persbureau Reuters geraadpleegde analisten verwachtten.

De omzet steeg met bijna een kwart tot 911,7 miljoen dollar. Dat is onder de gemiddelde verwachting van de markt.

Tele Atlas

Garmin mengde zich vorig jaar in de overnamestrijd rond de producent van digitale kaarten Tele Atlas, maar verloor die uiteindelijk van TomTom. Het bedrijf kon wel een boekwinst van 66 miljoen dollar bijschrijven op de verkoop van het belang dat het had opgebouwd in Tele Atlas.

Voor heel 2008 verwacht Garmin een winst van 4,13 dollar per aandeel. Dat is flink minder dan de 4,40 dollar per aandeel die het bedrijf uit Olathe in de staat Kansas eerder voorzag. Garmin verwacht nu een omzet van 3,9 miljard dollar waar het eerder nog op een omzet van 4,5 miljard dollar rekende.

Garmin

Verder maakte Garmin bekend dat de smartphone die het later dit jaar op de markt wilde brengen, de nuvifone, pas in de eerste helft van volgend jaar in de winkels ligt. Het bedrijf sleutelt nog aan de specificaties van het toestel, die per aanbieder van mobiele telefonie verschillen. Dat duurt langer dan Garmin had voorzien.

In de elektronische handel voorbeurs op de schermenbeurs Nasdaq daalde Garmin woensdag ruim 10 procent. TomTom werd meegesleurd en noteerde in de middaghandel op de beurs in Amsterdam tot ruim 3 procent lager.