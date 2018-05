Rabobank bekritiseert 'oneerlijke' spaarmarkt

De situatie leidt tot oneerlijke concurrentie, zo stelt de topman. Heemskerk wil dat het stelsel gewijzigd wordt en gaat de zaak voorleggen aan de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).

Schade

Als een bank omvalt, krijgen particulieren en bedrijven tot 38.000 euro vergoed volgens het depositogarantiestelsel. Bij een faillissement dragen alle banken naar rato van hun omvang bij aan dat bedrag. Rabo heeft op de spaarmarkt volgens de krant een marktaandeel van 40 procent. Heemskerk: "Feitelijk zeggen zwakke buitenlandse banken in hun advertenties: U hoeft zich geen zorgen te maken. Als we omvallen, betaalt de Rabo de schade."

Een wijziging van dit stelsel is echter niet zo gemakkelijk, erkent Heemskerk in de krant. Europese wetgeving verplicht lidstaten om spaarders tot 20.000 euro te beschermen. In Nederland is dat bedrag opgetrokken na het faillissement van Van der Hoop in 2005. Volgens Heemskerk ging Rabobank toen akkoord, omdat faillissementen van banken zeer zeldzaam zijn. Bij Van der Hoop moesten Nederlandse banken ongeveer 10 miljoen euro bijleggen, aldus de krant.

Rente

Sommige buitenlandse banken bieden volgens Heemskerk onrealistisch hoge rentes. "Banken waarvan ik de naam soms niet eens ken, bieden 5 procent of meer. Dat doen ze alleen omdat ze elders geen geld meer kunnen aantrekken." Het gaat hierbij onder meer om banken als het IJslandse Landsbanki en enkele Turkse aanbieders. Heemskerk:

"Wij bieden hypotheken aan van iets boven 4 procent. Bij een spaarrente van meer dan 4,5 procent lijden we daar zwaar verlies op."