'Merrill wil belang in Bloomberg verkopen'

De gesprekken zouden nog in een vroeg stadium verkeren.

Er is nog geen overeenstemming bereikt over de waarde van het belang dat Merrill Lynch sinds midden jaren '80 heeft in Bloomberg, als één van zijn eerste klanten. De nieuwsdienst en leverancier van financiële data werd ooit opgericht door de New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg.

Een verkoop van het belang zou ook eindelijk een officiële waarde aan Bloomberg geven, aangezien het bedrijf informatie over zijn winstgevendheid altijd angstvallig geheim heeft gehouden. Bovendien zou het een indicatie van de rijkdom van Michael Bloomberg geven, die een vaste klant is op lijsten van de rijksten der aarde en die over een belang van 72 procent in het door hem opgerichte bedrijf beschikt.

Schattingen

Analisten schatten dat het private Bloomberg meer dan 20 miljard dollar waard zou kunnen zijn, terwijl de jaarlijkse operationele winst mogelijk zo'n 1,5 miljard dollar bedraagt.

Merrill Lynch zou met de verkoop van het Bloomberg-belang zijn balans op kunnen schonen, die ernstig aangetast is door de hypotheek- en kredietcrisis. Vorige week nog liet branchegenoot Goldman Sachs weten voor het tweede kwartaal afschrijvingen ter grootte van 4,2 miljard dollar te voorzien voor zijn concurrent.



Vanwege het beperkte aantal mogelijke kopers van het belang, zal Merill Lynch het mogelijk met korting van de hand moeten doen. De zakenbank is volgens geruchten eveneens van plan zijn belang van 49 procent, gelijk aan een waarde van zo'n 10 miljard dollar, in vermogensbeheerder BlackRock te verkopen.