De AMG is van de partij

Een nieuwe grille, andere 19 inch wielen en hop, de terreinbeul kan er weer een paar jaar tegenaan. Sinds 1979 loopt het in de jaren al vele malen bijgeschaafde model mee. Onder de kap zit de 5.5 V8, die voortaan 507 pk levert, het koppel van de compressor blijft even hoog, 700 Nm. In 5,5 seconden knalt de container van 0 naar 100, en omdat 210 hard genoeg, grijpt bij die snelheid de begrenzer in.

In september wordt de vernieuwde G 55 AMG leverbaar. Aan boord zit de nieuwste Mercedestechniek zoals het Comand APS-bedieningssysteem in combinatie met Linquatronic, waarbij via stemcommando´s het audiosysteem en de navigatie te bedienen is.