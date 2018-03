Pensioenbeheerder kritisch over Wal-Mart

De pensioenbeheerder zei dit vrijdag, naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad. De pensioenbeheerder roert zich niet alleen uit ethische overwegingen. Ook zakelijke motieven spelen een rol. Sommige klanten zouden de winkels van de keten inmiddels mijden wegens de slechte arbeidsomstandigheden.

Ook PGGM, de pensioenbeheerder voor pensioenfonds Zorg & Welzijn, maakt zich zorgen over de arbeidsomstandigheden bij Wal-Mart. "We gaan in oktober rechtstreeks met Wal-Mart om de tafel. Dat is een eerste stap in het langzaam opvoeren van de druk", zei een woordvoerder.