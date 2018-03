EU mag vervuilers op zee harder aanpakken

Dat heeft het Europese Hof van Justitie dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer de internationale vereniging van tankerbedrijven (Intertanko). Dat claimde dat de EU-regels in strijd is met internationale verdragen. Daarin is onder meer roekeloosheid vereist voor straffen, maar de EU vindt 'ernstige nalatigheid' ook al genoeg.

De EU wil met de strenge regels de visserijsector en de Europese stranden beschermen tegen olierampen als die met de Prestige voor de kust van Spanje in 2002 en die met de Erika voor de Franse kust in 1999.