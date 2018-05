Online advertentiemarkt groeit 40 procent

Dat blijkt uit een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) en PricewaterhouseCoopers (PwC).

Nederland laat met 18,5 procent het hoogste percentage uitgaven aan internetadvertenties ten opzichte van de totale advertentiemarkt zien. Groot-Brittanië staat op de tweede plaats, gevolgd door Denemarken en Duitsland.

Groot-Brittanië, Duitsland en Frankrijk zijn samen goed voor tweederde van de Europese bestedingen aan online advertenties. De drie landen gaven daaraan vorig jaar 7,3 miljard euro uit.

Waarde

Het onderzoek laat ook zien wat een internetgebruiker gemiddeld waard is voor een adverteerder. In dit opzicht komt Nederland niet verder dan de middenmoot; de Nederlandse internetter is 65 euro waard in de ogen van de adverteerder. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 80 euro. Noorwegen steekt er met kop en schouders boven uit. In het Scandinavische land is de internetgebruiker meer dan 133 euro waard.

De grootste internetuitgaven komen voor rekening van de sectoren entertainment & vrije tijd, telecom en financiële dienstverlening & verzekeringswezen. Daarvan geeft de eerstgenoemde branche het meest uit aan internetadvertenties.