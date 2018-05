'Schade hypotheekfraude op notarissen verhalen'

Dat zei een woordvoerder van de brancheorganisatie maandag naar aanleiding van een berichtgeving hierover in Het Financieel Dagblad. Hypotheekbanken zouden jaarlijks miljoenen euro's schade lijden door hypotheken die op basis van valse gegevens zijn verstrekt.

Behalve notarissen zouden wat de NVB betreft ook makelaars, taxateurs en hypotheekbemiddelaars in voorkomende gevallen voor de rechter moeten worden gedaagd.

Heksenjacht

Justitie hield vorige week drie notarissen aan op verdenking van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De notarissen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan hypotheekfraude.

De woordvoerder benadrukte dat het er niet om gaat een heksenjacht op notarissen te ontketenen. "Het gaat erom dat de rotte appels uit de hele keten worden verwijderd. Ook als het om hpotheekbanken zelf gaat."

Gesterkt

De NVB voelt zich gesterkt door een vonnis dat de rechtbank in Den Haag vorig jaar wees in een zaak die door hypotheekverstrekker Bank of Scotland was aangespannen tegen een Rotterdamse notaris.

De bank had een hypotheek verstrekt aan de koopster van een woning in Rotterdam op basis van een valse loonstrook en werkgeversverklaring. De verkoper van de woning had ook de hypotheek geregeld. Het slachtoffer kon al snel de maandelijkse hypotheeklasten niet meer opbrengen. De woning werd geveild tegen een prijs die ruim 60.000 euro lager lag dan de oorspronkelijke taxatie.

De rechter vond dat de Bank of Scotland door de handelwijze van de bij de transacties betrokken notaris schade had geleden, maar oordeelde ook dat de bank beter had moeten opletten. Daarom hoefde de notaris van de rechtbank maar een deel van de schade betalen.