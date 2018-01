Ga naar de leukste marketing en communicatie vacatures

Deze branche kenmerkt zich door veelzijdigheid. Het is een brede beroepsgroep met vele richtingen: je kunt dus alle kanten op. Enkele beroepen in de marketing-en communicatiebranche zijn pr-medewerker, online marketeer, communicatie specialist en social media strateeg.

Vacatures op NUwerk

Op NUwerk.nl vind je een groot en breed banenaanbod. We hebben vacatures in vrijwel alle provincies in Nederland, zodat er ook bij jou in de buurt interessante vacatures beschikbaar zijn. Op deze pagina vind je uiteenlopende vacatures op het gebied van marketing en communicatie. Neem dus snel een kijkje om jouw droombaan te vinden.

Functie-eisen

Mensen die werkzaam zijn in de marketing- en communicatiebranche zijn vaak creatief en commercieel ingesteld. Functie-eisen kunnen variëren van proactief handelen en een planmatige instelling tot een goede kennis van de Nederlandse taal en zelfstandig werken. Verder is het vaak belangrijk dat je de markt goed kent en weet in te spelen op de wensen van de doelgroep.