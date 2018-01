Ga naar de leukste horeca vacatures

In deze sector draait een groot deel van het werk om klantvriendelijkheid. Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel, de klant moet een optimale ervaring hebben. Als medewerker binnen deze sector ben jij er om daar voor te zorgen. Dit kun je doen in de bediening, maar ook een baan als kok of barista zijn goede opties.

Functie-eisen

De banen binnen de horecabranche lopen ver uiteen, en zo ook de functie-eisen. Voor een baan als serveerster moet je bijvoorbeeld over een goed gevoel voor klantvriendelijkheid beschikken en makkelijk met mensen kunnen praten. Als kok is het belangrijk dat je stressbestendig bent en veel bestellingen kunt onthouden. Ook is het altijd handig wanneer je meerdere balletjes in de lucht kunt houden.

Vacatures op NUwerk

NUwerk.nl biedt je een afwisselend aanbod aan banen binnen de horecasector. De banen zijn te bekijken per regio, zodat je ook bij jou in de buurt de leukste banen in de horecabranche kan ontdekken.