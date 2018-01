Bekijk alle vacatures in de zorg

Deze branche focust zich op het zorgen voor de medemens. Dienstverlening en het welzijn van de ander staan centraal in deze sectori. Binnen de zorg zijn diverse banen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan functies als verpleegkundige, zorgmanager en arts.

Functie-eisen

Binnen de zorgsector komt een groot deel van het werk neer op details. Een oog voor detail en het vermogen om secuur te kunnen werken is dus een must. Verder hebben medewerkers in deze branche vaak een groot hart en een passie voor het helpen van anderen. Inlevingsvermogen en geduld zijn dus belangrijke eigenschappen.

Vacatures op NUwerk

In deze sector zijn momenteel veel vacatures beschikbaar: er is een stijgende vraag naar zorgmedewerkers en het aanbod is relatief klein. Op NUwerk.nl, de vacaturesite van NU.nl, vind je verschillende vacatures binnen de zorgbranche.