Bekijk hier de nieuwste sales vacatures

In sales zit de functie in de naam: verkopen. Sales is de sector waar klantcontact erg belangrijk is. Het sluiten van deals is één van de hoofdzaken. Qua beroepen kan worden gedacht aan een baan als accountmanager, salesmanager, telemarketeer en acquisitiemedewerker.

Functie-eisen

Sales mensen maken vaak makkelijk contact, hebben een vlotte babbel en zijn goed in het onderhouden van relaties. Ook hebben zij een goed gevoel voor zaken en weten zij een product of dienst goed over te brengen. Proactiviteit en sterke communicatieve vaardigheden zijn een pré.

Op NUwerk hebben we veel banen in sales beschikbaar. Tip: door gebruik te maken van de filters kun je de zoekresultaten gerichter maken.