Vacature: IT Project Manager bij Ennatuurlijk in Best

Het IT team binnen Ennatuurlijk is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het volledige IT landschap o.a. bestaande uit: kantoorautomatisering, applicaties voor front- en backoffice processen, infrastructuur en een gescheiden landschap voor procesautomatisering.



Ontwikkeling van het landschap staat hoog op de business agenda en wordt projectmatig aangestuurd. De aanpak varieert van kleine changes tot grote projecten. Hier ligt een uitdaging om alle ontwikkelingen van onze organisatie te prioriteren en te realiseren.



Samen met jouw collega IT Project Manager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van alle IT projecten binnen Ennatuurlijk. Hierbij stuur je op budget, kwaliteit en tijd. Je rapporteert hierover aan de IT Manager en de IT Stuurgroep.



Jij krijgt



Veel!

Een kleine grote organisatie; klein genoeg voor gezelligheid, korte lijnen, de mogelijkheid voor jou om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken en iedereen te kennen; groot genoeg om een belangrijke speler te zijn in de markt en volop aandacht te besteden aan innovatie en je persoonlijke ontwikkeling.



Arbeidsvoorwaarden en faciliterende zaken als telefoon, laptop en de mogelijkheid om thuis te werken zijn bij ons prima geregeld. Op die manier kun jij je volledig focussen op jouw rol en krijg je alle kansen om te schitteren. Je hoeft ze alleen nog maar te pakken.



We geven je alle vertrouwen zodat jij jezelf kunt ontwikkelen, een prachtige kans in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is en de mogelijkheid met ons mee te bouwen en te groeien.



Functie-eisen. We zijn op zoek naar

Jou?



Ben je in staat nieuwe projecten zelfstandig op te zetten? De juiste methodiek te kiezen? Het project van start tot finish succesvol aan te sturen? Ben je in staat effectief te communiceren met collega’s variërend van applicatiebeheerder tot directielid? En heb je:

meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol

academisch werk en denkniveau

kennis en ervaring van de Agile scrum aanpak

Dan zijn we op zoek naar jou!



Hoe leren we elkaar kennen?

Bij Ennatuurlijk gaat het er niet alleen om dat wij jou leren kennen. We vinden het ook belangrijk dat jij ons goed kent. Daarom vinden er in het sollicitatieproces twee gesprekken plaats. Ook een rondleiding en een praktijkgerichte casus kunnen deel uitmaken van het proces.



Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij Ennatuurlijk? Ga naar onze website www.ennatuurlijk.nl voor onder andere testimonials van jouw toekomstige collega’s!