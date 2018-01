Vacature: Klantenservice medewerker in Amsterdam

Klantenservice medwerker kan van alles zijn: aan de telefoon of in de webcare, pure service of een tikje commercieel. We hebben echt voor ieder wat wils. Bij verschillende werkgevers, fulltime, parttime en op bijna elke locatie in Nederland.



Interesse? Meld je aan via deze vacature voor onze poule. LET OP: je solliciteert niet direct op een vacature, maar wij weten dat je interesse hebt. We zullen jou benaderen wanneer we een leuke (bij)baan bij jou in de buurt hebben.



DUS WIL JIJ:

- Een leuke (bij)baan of een leerzame stap maken in je loopbaan? (Bij ons kan dit allemaal)

- Afwisselend werk? (De mensen met wie je te maken hebt zijn allemaal uniek)

- Communicatieve en commerciële vaardigheden (verder) ontwikkelen?

- Een leuke, open sfeer op de werkvloer? (Al je collega's vinden het net zo leuk als jij om met mensen om te gaan)



Dan is werken op een klantenservice iets voor jou.



EN KAN JIJ:

- Goed luisteren en inspelen op de behoeften van de klant?

- Geduldig omgaan met mensen?

- Multitasken? (Tegelijkertijd een gesprek voeren, aantekeningen maken en gegevens invoeren)

- Minimaal 24 uur beschikbaar zijn?



Dan kunnen wij jou aan een leuke baan helpen bij één van onze topwerkgevers. Denk aan werkgevers zoals ING, Bol.com, KPN, Eneco en nog veel meer.



Solliciteer vandaag nog met je cv (+foto) en korte motivatie. Wij gaan graag met jou in gesprek om jou verder te helpen aan de baan die echt bij je past.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.