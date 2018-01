Vacature: Linux specialist bij Snow in Geldermalsen

Je stapt ’s ochtends je leaseauto in en rijdt naar je opdracht. Als Snower ben je een specialist op het gebied van Open Source, dus het team luistert aandachtig naar jouw inbreng tijdens de Scrum-vergadering. Daarna gaan jullie aan de slag, bijvoorbeeld met de migratie naar een nieuw platform, het opzetten van een publieke cloud-omgeving of het proactief beheren van de omgeving met bijvoorbeeld ElasticSearch. Wanneer er een Technisch Fieldmanager bij je langs komt om te evalueren hoe het gaat, worden de technische vraagstukken en je tevredenheid besproken en natuurlijk of je nog genoeg wordt uitgedaagd!

Wees welkom, samen staan we sterk!

Snow staat voor Open Source, technisch uitdagende opdrachten, persoonlijke aandacht en continue ontwikkeling. Wij plaatsen jou op opdrachten die net iets te moeilijk zijn en zoeken weer een nieuwe uitdaging voor je als je er bent uitgeleerd.

Bij Snow vind je het grootste Open Source-team van Nederland. Op de maandelijkse cursusborrel, tijdens trainingen of studieavonden en via ons interne forum tackel je IT-dilemma's, die je thuis of bij de opdracht tegenkomt.

Wie ben jij?

Je hebt kennis van en recente ervaring met minstens één Linux-distributie (Red Hat, SUSE, etc.).

Je bent creatief en vindingrijk.

Je hebt een passie voor Open Source en de ambitie om hierin te blijven groeien.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Je hebt een sterk analytisch vermogen.

Je beschikt over rijbewijs B.

Wat wij jou bieden!

Engineers krijgen direct een vast contract met een goed salaris, een leaseauto, een laptop en telefoon, een uitgebreid studiebudget, een premievrij pensioen en nog veel meer.