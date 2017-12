Vacature: landelijk teamleider Noord- en Oost-Nederland bij Politie (fulltime)

Als teamleider geef je inhoudelijke sturing aan het Team Documentaire Informatievoorziening (DIV) in Assen (13 fte) en aan het Team DIV in Apeldoorn (20 fte). Je handelt ook vanuit landelijk DIV-belang, draagt dit uit en weet dit te vertalen naar de DIV eenheden. Je bent lid van het MT DIV.



De komende tijd, waarin transitie van het landelijke team DIV, implementatie van het nieuwe Documentmanagement Systeem en inrichtingsvraagstukken van landelijk georganiseerde proceseigenaren op de voorgrond staan, stuur je de eenheden aan vanuit het landelijk DIV belang. Je draagt bij aan het realiseren van de veranderopgave van DIV en haar veranderdoelen, het stroomlijnen van informatiemanagement in de dynamische fase (aan de voorkant komen) en de implementatie van DMS.

Onderstaande verantwoordelijkheden horen bij jouw functie:

een zeer actieve bijdrage leveren aan het MT DIV en het oppakken van landelijke zaken;

medeverantwoordelijk zijn voor het landelijk DIV uitvoeringsbeleid;

aansluiten van de DIV-organisatie ((houding en gedrag van DIV medewerkers) binnen de eenheid aan de landelijke DIV organisatie;

inhoudelijke aansturing van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers DIV binnen de eenheden;

implementeren van veranderdoelen in het kader van de uniformering en standaardisering van de werkwijzen binnen de eenheden;

opstellen van een teamjaarplan binnen de kaders van het DIV bedrijfsplan. De teamchef DIV stelt deze teamjaarplannen vast, jij faciliteert en monitort de te behalen resultaten.

Verder ga je je bezig houden met het coachen en begeleiden van medewerkers DIV binnen de eenheden en ben je verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling. Je wordt daarbij ondersteund door de gespecialiseerd medewerker die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Je voert de jaargesprekken (beoordelings-, functionerings- en ontwikkelgesprekken) met de medewerkers van de DIV-eenheid. Tot slot implementeer je de veranderdoelen in het kader van de uniformering en standaardisering van werkwijzen binnen de eenheid. Je wordt daarbij ondersteund door de operationeel adviseur DIV.

Waar ga je werken?

Het Team Documentaire Informatie Voorziening is onderdeel van de Dienst Facility Management en zorgt (mede) voor de instandhouding van de informatiehuishouding van de politie door adequaat informatie- en archiefbeheer dat voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995. Het team adviseert proceseigenaren over de inrichting van duurzaam documentbeheer in de dynamische fase. Bovendien zorgt DIV voor het ontwerp (inrichting), de implementatie en het beheer van het Documentmanagement Systeem.

De kerntaken van het team zijn:

ondersteunen en adviseren van de organisatie bij het duurzaam inrichten en uitvoeren van documentair informatiemanagement (adviesfunctie);

duurzaam inrichten en beheren van semistatische archieven, analoog en digitaal (beheerfunctie).

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar iemand die in staat is om in een complexe omgeving, die sterk in ontwikkeling is, adviserend en controlerend op te treden. Je hebt kennis van de recente ontwikkelingen in de digitale informatiehuishouding. Je kunt goed coachen, bent besluitvaardig, betrokken, in staat om samenbindend te coördineren, verandergericht, goed in probleemanalyses en je beschikt over goede sociale vaardigheden.

Daarnaast voldoe je aan het volgende:

een afgeronde hbo-opleiding in de richting van bedrijfskunde, documentaire informatiekunde en recordmanagement;

in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met teamontwikkeling waarbij verandering van gedrag en cultuur belangrijke themas waren.

Wat wij bieden

De standplaats is Assen, maar je stuurt inhoudelijk ook een team aan in Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

een bruto maandsalaris van maximaal 4.286,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;

8% vakantie- en eindejaarsuitkering;

goede pensioenregeling;

betaald ouderschapsverlof;

meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist B, werkterrein facilitair.