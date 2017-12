Vacature: Traineeship accountmanager bij Schneider Electric (fulltime)

Functieomschrijving

In dit traineeship ga je direct aan de slag als junior accountmanager bij Schneider Electric in Hoofddorp. Je werkt in een team van salesprofessionals, waarbij je koude, lauwe en warme acquisitie loopt. Je houdt contact met grote klanten, waarbij het extreem belangrijk is dat je goed luistert en hen van de juiste informatie voorziet. Jij maakt het verschil door de klant van A tot Z te kennen en te begrijpen en hoe bedrijfsprocessen werken. Tijdens het vervullen van deze rol is het van belang dat je vanuit een commerciële drive goed luistert naar de behoefte van de klant en business genereert. Jouw uiteindelijke doel? Doorgroeien! Dat is een van de belangrijkste pijlers van Schneider Electric!

Wat wij bieden:

Je doorloopt een volledig betaald traineeship van anderhalf jaar, inclusief vast basissalaris.

Goed startsalaris van € 2300,- obv 40 uur per week, na een jaar groei je door naar € 2500,-.

Je doorloopt een persoonlijk ontwikkelingstraject, ondersteund door een talentmanager via YoungCapital.

Je denkt mee over duurzame en innovatieve technieken.

Je doet brede saleservaring op in een hecht team.

Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor eigen inbreng.

Wat wij vragen:

Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond

Minimaal 1 tot 4 jaar fulltime werkervaring Je hebt een ongeëvenaarde drive om je persoonlijke doelen te bereiken. Je hebt affiniteit met elektrotechniek en procesoptimalisatie. Onderwerpen als duurzaamheid en innovatie boeien jou. Je hebt een overtuigend zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en mentale veerkracht. Je scoorde bovengemiddeld op bètavakken tijdens je studie of middelbare school. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.