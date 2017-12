Vacature: Front-end Developer bij TransIP in Leiden (fulltime)

No pressure, maar jij creëert de optimale gebruikservaring voor meer dan 245.000 klanten. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Samen met verschillende afdelingen bedenk je creatieve manieren om onze producten in de spotlight te zetten. Zo verbeter je de ene week de interface van onze VPS-console in het controlepaneel, terwijl je de week erop in de look-and-feel van het bestelproces bij domeinnamen duikt.

Je verdiept je dagelijks in nieuwe development-technieken.

Met bewezen technologieën creëer je een optimale gebruikservaring voor onze klanten.

Je lost niet alleen de problemen op die je tegenkomt, je achterhaalt wat er écht aan de hand is en denkt vooruit - om vervolgens een constructieve oplossing te implementeren.

Jij wordt onderdeel van onze Front-end Force. Samen met Designers, Marketeers en Backend Developers verzorg je de gehele productervaring. Jouw drive is om grafische ontwerpen en technische ontwikkelingen samen te brengen. Tussen het harde werken mep je andere TransIP’ers van de pingpongtafel of ontspan je in de sauna bij de sportschool om de hoek.



En jij bent



Energiek, talentvol en ambitieus, zoals de rest van TransIP. Wij lopen altijd voorop met de nieuwste technologieën en jij kunt niet wachten om ze te gebruiken. De talloze browsers op je laptop verraden jouw veelzijdigheid en oog voor detail. Je bent ver voorbij het zolderkamertjeswerk; je hebt ervaring opgedaan in een professionele omgeving, wat onder andere tot uiting komt in je zorgvuldige manier van werken. Ook voor strakke planningen om een project op de deadline tot een succes te maken, draai jij je hand niet om. Jij bent een technisch wonder die heel veel van onze gebruikers blij gaat maken.

Functie-eisen