Hoelang blijft een matras goed en wanneer wordt het tijd dat douchematje weg te gooien? Het is goed om af en toe kritisch te kijken naar de producten die je gebruikt. NU.nl zocht uit wanneer ze echt moeten worden vervangen.

In de badkamer waar je je tanden poetst, de wc doortrekt en een douche neemt, vliegen veel bacteriën rond. Op de vraag of dat kwaad kan, antwoordt schoonmaakexpert Zamarra Kok dat het wel meevalt. Maar dan moet je de boel wel goed schoonhouden.

"Je douchegordijn kun je heel vaak wassen en gaat daarom in principe lang mee. Pas als daar bruingele vlekken in komen, kan het tijd worden het gordijn te vervangen, want die gaan er met wassen niet meer uit. En dat is zeker het geval als schimmelplekken ontstaan, want schimmel is wel degelijk schadelijk voor je gezondheid."

Hetzelfde geldt voor het badmatje dat je misschien in de buurt van je wc hebt liggen. Al vindt Kok dat sowieso een onhygiënisch idee. "Waarom zou je een matje neerleggen waar mannen plasdruppels kunnen lekken." Het beste is daarom een badmat om de paar dagen in de wasmachine te gooien.

Tandarts Richard Kohshiek zei eerder tegen NU.nl dat het goed is je tandenborstel ongeveer eens per drie maanden te vervangen. "Je spoelt de borstel dan wel telkens uit, maar er blijft toch ook veel troep tussen de haren en bij de haaraanzet zitten. Niet eens per se bacteriën, maar vooral tandpastaresten en stof."

Gele doekjes moeten iedere dag in de was

Een andere borstel in de badkamer moet je ook regelmatig vervangen: die voor je wc. "Als je een gewone borstel gebruikt in ieder geval om de twee maanden", zegt Kok. "Tussen die haren blijven poepresten hangen. Daar valt op een gegeven moment niet meer mee schoon te maken."

De schoonmaakexpert raadt daarom aan een rubberen of siliconen variant aan te schaffen. "Die blijven schoner."

Kok zou het liefst de gele doekjes die in de keuken worden gebruikt in de ban doen. "Die doen meer kwaad dan goed. Je doet niet veel meer dan viezigheid over het aanrecht verspreiden." Dat hoeft niet per se schadelijk te zijn, totdat iemand een boterham legt op het aanrecht waarover net zo'n doekje is gegaan.

Daarmee loop je (kleine) kans op kruisbesmetting. Kok tipt daarom het gebruik van microvezeldoekjes. Die maken goed schoon, zijn duurzaam in gebruik en die nemen vuil op, in plaats van het te verspreiden. Gebruik je toch liever een geel doekje, moet je die iedere dag vervangen, zegt zij. Dat geldt overigens ook voor microvezelsdoekjes.

Gebruik handdoeken niet langer dan drie dagen

Handdoeken en theedoeken kunnen ook smerig zijn, weet Kok. "Soms veeg ik liever mijn schoongewassen handen aan mijn eigen broek af dan aan een handdoek waarvan ik het vermoeden heb dat die er al heel lang hangt."

Hoewel je er niet meteen ziek van wordt, vindt Kok het niet een heel prettig idee dat je met zo'n theedoek vervolgens je borden afdroogt. Als je je theedoek dagelijks gebruikt, wordt aangeraden deze ook dagelijks te vervangen.

Handdoeken die je gebruikt om jezelf mee af te drogen moet je na gebruik goed uithangen. "Dan kun je er langer mee doen. Anders hangt je handdoek misschien verfrommeld aan een haakje, en dan hebben bacteriën vrij spel." Hoe dan ook is het wel zo fris je handdoek na drie dagen in de wasmachine te gooien.

Draai je matras af en toe om

In de slaapkamer is het goed af en toe je matras om te draaien, zegt slaapexpert Alies Coster van Sucsleep. Maar echt vervangen is niet nodig. In ieder geval niet om de tien jaar, zoals weleens gezegd wordt. "Het hangt heel erg af van wat voor matras je hebt en hoe zwaar je bent."

Daar sluit Joyce Donat van de Consumentenbond zich bij aan. "Een goed matras gaat langer mee dan fabrikanten vaak suggereren. Je moet je matras dan wel goed behandelen. Dat wil zeggen: laat het luchten door de dekens open te slaan, gebruik een afneembare matrashoes en keer hem regelmatig om."

Er zijn wel richtlijnen voor een goed kussen, weet Coster. "Ergonomisch gezien is het belangrijk dat je kussen in lijn ligt met je nek. Op die manier kun je nek-en rugklachten voorkomen."

Zo smerig kan een matras zijn

Heb je eenmaal een goed kussen en matras aangeschaft, dan kun je daar heel lang mee doen. Datzelfde geldt voor je dekens. "Het is wel belangrijk een deken te hebben die je lichaamstemperatuur goed reguleert."

"Als je het te warm of te koud hebt kan dat de kwaliteit van je slaap beïnvloeden." Een dekbed van dons kan uitkomst bieden. Dat materiaal past zich aan je lichaamstemperatuur aan en gaat lang mee.

Kok denkt wel dat het goed is deze slaapspullen af en toe in de was te gooien. "Je matras en kussen zijn een broedplaats voor miljarden huismijten. Heb je geen allergie, dan kan dat geen kwaad, behalve dat het een onfris idee is."