Wil je gezond eten, maar heb je moeite met rondkomen? Experts delen hoe je dat doet en de maand doorkomt met een goed gevulde vriezer en slim boodschappen doen.

Sommige mensen moeten kiezen tussen brood voor de volgende dag of groenten bij het avondeten. Dan is het belangrijk te weten dat het bij gezond eten vooral gaat om variëren, zegt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum in gesprek met NU.nl.

Voor een gezond voedingspatroon is het niet nodig dure producten in je winkelmandje te gooien. Granaatappelpitjes en kiwi's kun je laten liggen, want een appel of peer is ook een goede keus.

Het kiezen tussen verschillende (dure) pastasoorten kun je ook overslaan. Beter is het om de goedkoopste volkoren variant af te wisselen met bijvoorbeeld zilvervliesrijst.

Maak voordat je naar de winkel gaat al een boodschappenlijstje, tipt budgetcoach Carolien Vos van Budgetbuddy. "Stel je aan het begin van de week een menu samen, kun je gerichter boodschappen doen. En het belangrijkste: met het seizoen meekoken."

Laat je niet verleidingen door aanbiedingen

In de winter is het nou eenmaal duurder om frambozen te eten dan in de winter. "Daar zie ik het vaak misgaan", zegt Vos. "Mensen denken dan 'ik wil gezonder eten', en gaan allerlei dure soorten groenten en fruit kopen. Terwijl seizoensproducten goedkoper zijn."

Verder waarschuwt Vos voor aanbiedingen. "Dat lijkt misschien een goed idee en je denkt misschien al snel dat het een slimme koop is, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vers gezond eten bederft ook best snel, dus daar moet je wel rekening mee houden."

Het gaat er volgens Vos vooral om dat je bedenkt of je producten echt nodig hebt. "Soms hoor ik mensen trots vertellen dat ze avocado's in de aanbieding hebben gekocht. Maar heb je die echt nodig? Wat mij betreft is dat geen basisbehoefte. Laat je dus niet verleiden tot het kopen van onnodige producten."

Zo maak je slimmere keuzes

Heb je groenten over, weet dan dat je met een bloemkool of zak wortelen verschillende kanten op kan. "Van tomaten kun je bijvoorbeeld soep en pastasaus maken, maar ze kunnen ook door de salade en op brood."

Kathelijne Bessems is Universitair Docent Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht en wil mensen helpen slimmere keuzes te maken. Daarom is ze ook een van de initiatiefnemers van de cursus Goedkoop Gezonde Voeding voor mensen met een laag inkomen.

"Ga bijvoorbeeld niet voor A-merken, maar voor B-merken. Kijk dus vaker omlaag als je voor het schap staat. En wees je van tevoren bewust van de verleidingen in de supermarkt, zodat je die beter kunt weerstaan. Het helpt ook om je boodschappen te doen in verschillende winkels. Die ene goedkope supermarkt bestaat niet meer."

Iedere dag bloemkool is niet lekker

Porties zijn vaak geschikt voor een gezin, maar niet voor alleenstaanden. Meerdere dagen bloemkool is dan minder aantrekkelijk. Sta je eenmaal in de keuken, kook dan voor meerdere dagen tegelijk, raadt ze aan.

"Door de overige porties in te vriezen en later op te eten, kun je toch variëren." Uit de vriezer eten kan sowieso een verstandige zet zijn, als je moeite hebt met de maand doorkomen. Het vooruit koken en eten invriezen, scheelt onnodige tripjes naar de supermarkt.

Volgens het Voedingscentrum blijft eten een aantal maanden tot een jaar goed in de diepvries. Zo kun je brood tot één maand bewaren, fruit acht tot twaalf maanden en groenten tot één jaar.