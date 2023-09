Twee rampen in een week. Soms lijkt de stroom slecht nieuws niet op te houden. Met de duizenden doden in Marokko en Libië is het niet gek als berichtgeving je raakt of verdrietig maakt. Hoe kun je het best omgaan met zo veel ellendig nieuws?

"Het is bijna onmogelijk om niet mee te krijgen wat er gebeurt," zegt Andreea Blum, een psycholoog die op Instagram tips geeft over mentale gezondheid. Mensen om je heen praten erover, je ziet het op tv en op sociale media wordt het veel gedeeld. "Als mensen het over nieuws hebben, wil je graag mee kunnen praten. Dan ga je dingen opzoeken."

Als je te veel negatief nieuws leest, kun je daar verdrietig of angstig van worden. Bovendien heb je over dit soort gebeurtenissen vaak geen controle. Dat is geen fijn gevoel. Om toch een gevoel van controle te ervare, ga je juist meer opzoeken. "Dat werkt natuurlijk niet", zegt Blum. "Je kunt daardoor alleen maar angstiger worden."

"De menselijke geest is zo ingesteld dat het negatieve meer aandacht krijgt dan het positieve. Dat had een evolutionair voordeel. Als je iets gevaarlijks miste, kon dat grote gevolgen hebben" , zegt Marloes Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en bijzonder hoogleraar Mentale Gezondheidsbevordering Jeugd bij de Universiteit Utrecht.

Refresh… refresh… refresh…

Toch blijven mensen bij een ramp de nieuwssites maar refreshen. Is er al iets nieuws gebeurd? Je neemt elk detail in je op. Volgens Blum is het belangrijk om voor jezelf een balans te vinden. "Het is goed om op de hoogte te zijn van bepaalde ontwikkelingen, maar al die details zijn echt niet belangrijk", zegt ze. Als het belangrijk is, hoor je het toch wel.

Hoeveel slecht nieuws je aan kunt, is voor iedereen anders. De één blijft malen over een artikel, terwijl de ander wel vijf berichten achter elkaar kan lezen zonder effect. Daarom is het belangrijk om stil te staan hoe het met je gaat.

Probeer bijvoorbeeld eerst een week lang 's ochtends en 's avonds tien minuten nieuws te lezen. "Kijk hoe dat voelt en ga vanaf daar verder", zegt Blum. "Voel aan wat voor jou werkt."

"Ook kun je de notificaties uitzetten van nieuwsapps", tipt Kleinjan. Dan zie je alleen nieuws als je het nieuws wilt zien. Dit kan ook al voor rust zorgen.

Gestrest? Praat erover

Heb je te veel ellendig nieuws gelezen en voel je je gestresst? Dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen.

Belangrijk is om erover te praten met je vrienden, familie of collega's. "Deel dan de niet de laatste details", zegt Blum, "maar vertel hoe je je erbij voelt." Kleinjan is het hiermee eens. "Hoe kijken anderen ernaar? Misschien helpt dat jou wel om het een plekje te geven."

"Zoek naar dingen die wel in jouw cirkel van invloed liggen", zegt Linda Bolier, wetenschapper bij het Trimbos-instituut. "Alle kleine beetjes helpen. Misschien kun je kleding inzamelen, of wat doneren. Maar je kan ook nog dichterbij kijken. Maak een praatje met de buurman, of geef je moeder een extra knuffel."

"Goed zorgen voor je mentale én fysieke gezondheid betekent dat je dingen probeert te doen waar je blij van wordt", zegt Bolier. "Maak een wandeling buiten, lees een boek, ga op tijd slapen, het zijn allemaal dingen die kunnen werken. Een goede structuur kan daarbij helpen."

Nieuws is niet alleen maar negatief

Toch denkt Bolier dat het wel belangrijk is om het nieuws te blijven volgen. Het is niet alleen maar negatief namelijk. "Het zet mensen tot actie aan, het leidt tot betrokkenheid, mensen gaan elkaar helpen. Je moet toch de verbinding met elkaar blijven houden."

"We vergeten dat het niet voor niets nieuws is. Het is uitzonderlijk", benadrukt Blum. "Anders was het geen nieuws geweest."