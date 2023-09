Met de start van het nieuwe studiejaar zijn veel studenten op zoek naar woonruimte. Eerder zochten we voor je uit hoe je het beste kunt hospiteren . Dit keer zetten we op een rijtje waar je kunt wonen mocht het vinden van een kamer niet lukken.

Er moeten snel oplossingen komen voor het nijpende kamertekort, vindt Jolan de Bie, directeur van het kenniscentrum voor studentenhuisvesting (Kences). Zij verwacht dat het kamertekort alleen nog maar zal toenemen.

"Door de invoer van de basisbeurs wordt een kamer bereikbaar voor meer studenten. Daardoor neemt de vraag toe", zegt De Bie. "En als de internationalisering van het onderwijs toeneemt, dan legt dat ook een extra druk op de markt. Alle internationale studenten hebben immers ook een kamer nodig."

De Bie ziet dat er aan oplossingen wordt gewerkt. "In Utrecht kun je bijvoorbeeld vergunningsvrij een woning delen. Het is belangrijk dat meer gemeenten dit voorbeeld volgen."

Vergunningsvrij wonen betekent dat het mogelijk is om ook samen met vrienden een huis te huren. "Nu mag dat voor maximaal drie personen, maar ik zou zeggen: ga dat ook toestaan voor vier of vijf personen. Op die manier vangen we het tekort nog sneller op."

Bij iemand in huis

Ook denkt De Bie dat er veel efficiënter met ruimte moet worden omgegaan. "In een aantal landen is het gebruikelijk dat twee studenten een kamer delen. Als de ruimte hier groot genoeg is, moeten we dat ook in Nederland gaan doen."

Lukt het niet om op deze manier een kamer te vinden en heb je ook geen succes bij het hospiteren of bij een antikraakpand, dan is het ook een optie om bij een hospita te huren.

In dat geval verhuur je als bewoner een deel van de woning aan maximaal één persoon. Dat voelt misschien als iets van lang geleden en misschien twijfel je over het gebrek aan privacy dat je voor je gevoel zult hebben, maar het kan wel schelen.

Alleen al doordat je in een ingericht huis terechtkomt. En vanwege het toenemende kamertekort stimuleren verschillende gemeenten de hospitaverhuur, zegt De Bie. Er is wel een aantal voorwaarden waaraan hospitaverhuur moet voldoen:

De verhuurder moet zelf in de woning blijven wonen.

De woning moet aan veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen.

Er zijn regels omtrent de maximale huurprijs die voor de kamer mag worden vastgesteld.

De kamer mag aan maximaal één persoon worden verhuurd.

De hospita en huurder delen gemeenschappelijke voorzieningen.

De hospita moet zelf minstens 50 procent van de woonruimte gebruiken. De huurder moet minimaal 12 vierkante meter woonruimte hebben.

Als je niet alleen een woning wil vinden, maar ook graag je steentje wil bijdragen aan de maatschappij, kun je ervoor kiezen je in te schrijven bij een sociaal woonproject. Volgens de Landelijke Studentenvakbond zijn er projecten waarbij studenten activiteiten organiseren in de wijk, in ruil voor korting op de huurprijs. Daarbij kun je denken aan activiteiten met ouderen of probleemjongeren.

Wonen in een omgebouwd kantoorpand

Heb je daar geen behoefte aan, dan kun je ook kijken naar de mogelijkheden die er in jouw stad zijn voor transformatie. Dat is een populaire methode om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot studentencomplexen.

In Delft houdt de stichting SHS Delft zich daarmee bezig. Voorzitter Maaike Gosselaar vertelt dat zij samen met vier studenten zoekt naar geschikte panden in de stad om vervolgens de pandeigenaren te benaderen met een businessplan.

"Als studenten bouwkunde weten wij waar een pand aan moet voldoen als het omgebouwd wordt tot woonruimte. Wij maken de schetsen en weten om de hoeveel meter een dragende wand nodig is", zegt zij.

In korte tijd en voor minder geld

Het idee is een geschikt pand te zoeken, zodat er zo min mogelijk aangepast hoeft te worden. Op die manier kan er in korte tijd en voor minder geld een pand woonklaar worden gemaakt. Toen de stichting tien jaar geleden werd opgericht, waren ze nog niet zo bekend.