"Emotionele steun is de belangrijkste vorm", zegt hij. "Het is van belang dat je je verhaal bij iemand kwijt kan. Dat je je gezien en gehoord voelt. We weten dat als je die steun mist, je stressniveau omhooggaat, je minder goed slaapt en last kunt krijgen van allerlei andere nadelige gezondheidseffecten."