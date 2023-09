Het studiejaar is al lang en breed begonnen, maar veel studenten zoeken nog een kamer. NU.nl vroeg aan experts wat je wel moet doen en zeggen als je gaat hospiteren, en wat juist niet.

Wil je een goede indruk achterlaten als je gaat hospiteren, dan is het volgens Izabella Voortman vooral belangrijk dat je jezelf bent. Voortman is voorzitter van de Amsterdamse Studentenvakbond (ASVA) en heeft net als haar bestuurs- en studiegenoten ervaring met hospiteren.

Samen komen zij met een aantal tips. "Het is weliswaar goed om authentiek te zijn, maar probeer wel die iets minder leuke kanten van jezelf te verbloemen", zeggen ze.

Voordat je überhaupt mag langskomen, moet je uitgenodigd worden. Daarvoor moet je een goede mail opstellen. "Maak je bericht vooral niet te lang. In dit geval werkt kort en krachtig het beste", zegt Voortman.

Diegene van de Aperol Spritz

Het delen van foto's is ook belangrijk. "Maar zorg wel dat het foto's zijn van jezelf en niet samen met anderen." Student en en TikTok'er Lotte Witké deelt via haar account Lotteleert dat het niet uitmaakt wat je erin zet, zolang op de foto's goed te zien is wat je hobby's zijn.

"Je kunt wel zeggen dat je het leuk vindt om een drankje te doen, maar een foto werkt beter en zegt meer dan woorden. En ze moeten waarschijnlijk al heel veel mails lezen", zegt Witké.

Verder adviseert ze een persoonlijk haakje te gebruiken waar je naar terug kunt verwijzen. "Dan ben jij bijvoorbeeld degene van de Aperol Spritz."

Ook Voortman denkt dat het goed is om bepaalde herkenningspunten te zoeken. "Stel, je ziet dat het huis waar je gaat hospiteren een kat heeft en jij hebt er ook een. Dan kan het handig zijn dat te benoemen."

Laat de flessen wijn en blikjes bier thuis

Heb je indruk gemaakt en word je uitgenodigd voor de hospiteeravond, neem dan in plaats van bier of wijn iets specialers mee. "Dan val je meer op en heb je meteen iets om over te praten", zegt Voortman.

Hoe je verder op een positieve manier de aandacht trekt, hangt af van het huis, de mensen en de omstandigheden. Er zijn volgens Witké twee extremen die je in ieder geval moet vermijden: "Te veel praten of juist helemaal niks zeggen."

"Het kan goed werken om te vertellen wat je leuk lijkt om te doen als je er eenmaal woont", zegt Witké. "Daarmee creëer je een beeld alsof je al een huisgenoot bent. En vergeet niet dat het geen eenzijdig interview is. Het kan goed zijn om zelf ook met ideeën te komen."

Niet vertellen dat je lui bent

Soms vragen ze naar je negatieve eigenschappen, weet Voortman. Het is daarom handig je daarop voor te bereiden. "Noem wel iets dat sociaal geaccepteerd is. Dus niet dat je heel lui bent, want dan word je nooit gekozen. Maar iets als: ik vergeet mijn sleutels vaak, of ruim de vaatwasser op een bepaalde manier in."

Probeer het mensen pleasen te vermijden. "Wees duidelijk in wat jij leuk en belangrijk vindt. Zeg niet alleen: ik ben gezellig. Als je niet laat merken wie jij bent, kunnen ze daar niks mee. Dan kunnen ze niet inschatten met wie ze straks eventueel komen te wonen", zegt Voortman.

Stel niet alleen maar standaardvragen

Verder tipt Voortman dat het slim is om met iedereen te kletsen, maar dat het wel belangrijk is om te praten met de mensen die uiteindelijk de knoop doorhakken. "Als ze geen idee hebben wie jij bent, zullen ze je ook niet zo snel kiezen."

En wat moet je niet doen? "In ieder geval niet té dronken worden", zegt Voortman. "En probeer niet alleen maar over je studie te praten of de standaardvragen te stellen. Kijk rond in de ruimte, bijvoorbeeld in de boekenkast, voor minder voor de hand liggende gespreksonderwerpen."