Voor mensen met een gat in hun hand, voor wie de maand altijd net te lang duurt en voor diegenen die door de duurdere boodschappen moeilijker rondkomen: voor hen vroeg NU.nl aan twee experts hoe je toch een spaarpotje kunt opbouwen.

In het kort Zet aan het begin van de maand een vast bedrag apart om een spaarpotje op te bouwen.

Krijg een beter overzicht van je uitgaven en bezuinig waar mogelijk.

Verdeel je spaarrekening in potjes en zet vakantiegeld meteen apart.

Een derde van de huishoudens kan niet of moeilijk rondkomen, zegt Karin Radstaak, woordvoerder bij het Nibud. "Veel hangt samen met gedrag. Hoe ga je om met geld, waar geef je het aan uit en hoe zorg je ervoor dat je iets achter de hand hebt?"

Want dat is belangrijk, weet Radstaak. "Stel dat je koelkast ineens kapotgaat of dat je even minder werk hebt, waardoor je minder verdient, dan kan een potje ervoor zorgen dat je niet meteen in de problemen komt."

Als je een regelmatig inkomen hebt, raadt ze aan op de dag dat het binnenkomt meteen een specifiek bedrag weg te zetten. "Ga dus ook uit van een lager bedrag om de maand mee rond te komen."

Het Nibud adviseert zo'n 10 procent van je inkomen te sparen. "Dat klinkt veel, en dat is het ook. Als dat echt niet lukt, mag het ook heus iets minder zijn. Maar we weten uit onderzoek dat je gemiddeld 10 procent van je jaarinkomen kwijt bent aan dingen in en om het huis die gerepareerd moeten worden."

Beter overzicht is belangrijk

Het allerbelangrijkste is een beter overzicht krijgen van waar je je geld aan uitgeeft, benadrukt budgetcoach Carolien Vos van Budgetbuddy. "Heel vaak verdwijnt het geld zonder dat mensen doorhebben hoe dat precies is gebeurd. Ik hoor ze de dure boodschappen de schuld geven, maar het zit vooral in losse uitgaven."

Voor een beter totaalbeeld kan het helpen om je bankoverzichten tot aan drie maanden terug te bekijken. "Ik zie vaak dat mensen schrikken als ze al die losse bedragen bij elkaar optellen."

Wil je meer geld apart zetten, dan moet je ergens op bezuinigen. Radstaak: "Zijn er bijvoorbeeld abonnementen waar je niks meer mee doet of zit je vast een aan duur telefoonabonnement en kan dat best ietsje minder?"

Verdeel het over potjes

Naast een beter overzicht kan het ook nuttig zijn om een jaarbegroting te maken, tipt Vos. "Door niet alleen een week of een maand, maar een heel jaar vooruit te kijken, weet je beter wat er wanneer aan komt en schrik je bijvoorbeeld niet meer van de jaarlijkse gemeentebelasting."

Je spaarrekening opdelen in potjes kan Radstaak ook aanraden. "Dat geeft je een duidelijk doel. Het kan helpen als je weet dat je spaart voor een nieuwe laptop of een vakantie. Helemaal omdat je daardoor goed kunt bijhouden hoever je bent."

Uiteindelijk gaat het volgens Vos om discipline. "Ons gedrag en gewoontes zijn een blinde vlek", zegt ze. "Ik zie dat mensen vaak nog te optimistisch zijn en denken: o, dat kan er nog wel af. Of ze hebben de neiging bepaalde uitgaven goed te praten. Maar beter omgaan met geld is een kwestie van keuzes maken en bereid zijn je daaraan te houden."

Zet vakantiegeld meteen apart

Komt er in één keer een grote smak geld binnen, zoals je dertiende maand of vakantiegeld, dan kun je dat het beste meteen apart zetten, raadt Radstaak aan. "Anders gaat het opgemerkt op aan andere dingen. En zo kun je in één keer een kleine buffer opbouwen."

Verder tipt ze de BufferBerekenaar van het Nibud. "Daarmee kun je uitrekenen hoeveel geld je achter de hand zou moeten hebben. Schrik je van het hoge bedrag? Weet dan dat het bedrag alles is wat je nodig zou kunnen hebben in een jaar, maar niet altijd meteen zal uitgeven."