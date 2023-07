Dit kun je doen als je vakantie abrupt wordt afgebroken

Halsoverkop naar huis vanaf je vakantieadres: het overkomt Nederlanders in het zuiden van Europa op dit moment. NU.nl sprak met experts over wat je kunt doen en waar je recht op hebt als je week aan het strand wordt afgekapt.

Het maakt een groot verschil of je een losse reis of een pakketreis hebt geboekt, vertelt Bas Knopperts. Hij is reisverzekeringenexpert bij vergelijkingssite Independer. "Een pakketreisorganisator is verantwoordelijk voor je volledige reis."

"Als de organisator niet meer vliegt, is die verplicht je tegemoet te komen in de kosten door bijvoorbeeld je reis om te boeken of geld terug te geven", zegt hij.

Een pakketreis heeft nog een ander voordeel, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Je kunt aanspraak maken op het calamiteitenfonds. Of je nou wel of niet een verzekering hebt afgesloten."

Zonder verzekering heb je pech

"Het calamiteitenfonds zorgt ervoor dat je recht hebt op vergoeding als je vakantie gewijzigd wordt door de bosbranden", zegt Sanne Over van de ANWB. "Naast annulerings- en omboekingskosten kun je daarbij ook denken aan niet-genoten vakantiedagen bij het afbreken van je vakantie."

Een bestaand probleem kun je niet verzekeren. Dat zou zoiets zijn als je huis verzekeren terwijl het in brand staat.

Bas Knopperts, reisverzekeringenexpert

Verandert een aanbieder je vlucht ineens, dan mag je weigeren. Maar je moet je dan wel afvragen wat mogelijk is, zegt Donat. "Je kunt ervoor kiezen je geld terug te krijgen, maar de meeste mensen zijn blij dat ze alsnog kunnen gaan."

"Ook al is dat misschien niet naar Rhodos. En daarbij is het hartje hoogseizoen. Er moeten extra vluchten worden ingezet om mensen daar weg te krijgen, en het is enorm puzzelen naar waar nog wel plek is."

Heb je een losse reis geboekt en geen verzekering afgesloten, dan heb je in de meeste gevallen pech. Alarmcentrale Eurocross, verantwoordelijk voor rampen en calamiteiten in het buitenland waar Nederlanders bij betrokken zijn, waarschuwde daar laatst nog voor.

Veel hangt af van je verzekeraar

Ben je wel verzekerd, maar op eigen houtje naar bijvoorbeeld Noord-Italië vertrokken, dan hangt het af van welke verzekering je hebt afgesloten en bij welke verzekeraar. Daarbij zit er een groot verschil tussen een reisverzekering en een annuleringsverzekering, zegt Knopperts.

"Kosten die je maakt omdat je je vakantie noodgedwongen moet annuleren of waar je niet volledig van hebt kunnen genieten, kun je eventueel vergoed krijgen als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten", zegt hij.

Die verzekering moet je dan wel binnen zeven tot veertien dagen na het boeken van je reis hebben afgesloten. Nog snel voor volgende maand een annuleringsverzekering afsluiten omdat je je zorgen maakt dat je vakantie niet kan doorgaan, heeft dus geen zin.

0:50 Afspelen knop Noodweer teistert Italië en Zwitserland: Windvlagen van 217 km/u

Hulp in het buitenland

Verder is belangrijk dat het gaat om een gebeurtenis die op het moment van afsluiten niet voorzienbaar was. "Een bestaand probleem kun je niet verzekeren", legt Knopperts uit. "Dat zou zoiets zijn als je huis verzekeren terwijl het in brand staat."

Met alleen een reisverzekering krijg je deze kosten niet vergoed, maar kun je wel aanspraak maken op hulp in het buitenland. Daarbij kun je denken aan spoedeisende hulp, maar ook aan het vergoeden van achtergebleven bagage.

Op Noord-Rhodos wordt nog gevlogen en het land heeft code geel. Dat is voor veel verzekeraars geen valide reden om te annuleren.

Joyce Donat, Consumentenbond

Je kunt altijd de alarmcentrale van je reisverzekeraar bellen. "Die is 24 uur per dag open om vragen te beantwoorden. Weet je niet goed wat je moet doen, dan kunnen zij hulp bieden. En je eventueel in contact brengen met organisaties die kunnen helpen", zegt Knopperts.

Geen reden om te annuleren

Dat bevestigt Marloes Oldenhof van Centraal Beheer. "Als de vakantie van iemand met een reisverzekering bij Centraal Beheer onverwachts wordt afgebroken, heeft hij of zij recht op hulp van Eurocross."

Ga je nog naar Rhodos, ben je verzekerd en wil je liever niet? Dan garandeert een annuleringsverzekering lang niet altijd dat je je geld terugkrijgt. "De bosbranden vinden plaats op een klein deel van het eiland. Op Noord-Rhodos wordt nog gevlogen en het land heeft code geel. Dat is voor veel verzekeraars geen valide reden om te annuleren", zegt Donat.

Je angstig voelen is niet genoeg

Bij verschillende verzekeraars heb je de optie om bij het afsluiten van een annuleringsverzekering de optie 'natuurrampen' aan te vinken, zegt Over.

"Dan moet er wel sprake zijn van ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico's. Als je je angstig voelt terwijl je je op een ander deel van het eiland bevindt of toch liever niet wil gaan, is dat geen geldige reden voor annulering."

Het wordt een ander verhaal als je hotel niet meer bereikbaar is of in vlammen is opgegaan. "Dan kun je het beste contact opnemen met de accommodatie", zegt Donat. "Zij kunnen dan niet meer een dienst leveren die zij wel met jou zijn overeengekomen."